Πάνω από 100 funds στο roadshow του Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο

Τα 100 προσεγγίζουν τα επενδυτικά κεφάλαια και οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που θα δώσουν φέτος το παρών στο 14ο Ετήσιο Greek Roadshow στο Λονδίνο που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 18 -19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου ΕΧΑΕ, η συμμετοχή των ξένων θεσμικών αναμένεται να είναι αυξημένη, κάτι που αποτυπώνεται στις συναντήσεις που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Συνολικά, άνω των 560 ανέρχονται τα one to one meetings που έχουν ήδη κλειστεί μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Αντίστοιχα, ο αριθμός των fund managers που θα συμμετάσχει στο roadshow στο ξενοδοχείο The May Fair αναμένεται αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας ήδη τους 134.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., οι ελληνικές εισηγμένες από τον κλάδο της υψηλής αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο επίπεδο είναι οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα - Terna Energy, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile Software, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν και Βιοχάλκο.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, υψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών για συναντήσεις με τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών εισηγμένων είναι οι τράπεζες, ο ΟΠΑΠ, η Μυτιληναίος, η Intralot, οι κατασκευαστικοί όμιλοι, τα ΕΛΠΕ κ.α.

Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να αναδείξει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μετά την πρόσφατη αλλαγή πολιτικής σελίδας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση και υλοποίηση σημαντικών, ξένων και εγχώριων, επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, τη δεύτερη και σημαντικότερη ημέρα του roadshow, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας.