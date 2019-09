Οι εισηγμένες που ετοιμάζουν βαλίτσες για το roadshow της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Σκυτάλη από τα τραπεζικά roadshows σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη παίρνει το 14ο ετήσιο roadshow του ελληνικού Χρηματιστηρίου το οποίο πραγματοποιείται την επόμενη εβδομάδα και το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 31 ελληνικών εισηγμένων συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με το ενδιαφέρον να αναμένεται να είναι έντονο και την παρουσία των funds αυξημένη.

Με τα μηνύματα των συναντήσεων που είχαν οι ελληνικές τράπεζες με τα διεθνή funds την προηγούμενη εβδομάδα (στο 7th CEEMEA Financials Symposium της Goldman Sachs στο Λονδίνο, από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συμμετείχε η Alpha Bank, στο roadshow της HSBC, Annual GEMs Investor Forum το "παρών" από την ελληνική πλευρά έδωσαν οι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank ενώ στο διήμερο Global Emerging Market Conference της Citigroup στη Νέα Υόρκη συμμετείχε η Alpha Bank) να είναι θετικά, οι ελληνικές εισηγημένες θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο με διαφορετική... ψυχολογία σε σχέση με πέρσι, όπου το κλίμα στο αντίστοιχο roadshow ήταν έντονα επιφυλακτικό. Τότε το Χρηματιστήριο προερχόταν από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι έντονου... σφυροκοπήματος με την απουσία επενδύσεων και τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης να κρατούν τα funds μακριά από τα ελληνικά assets παρά την έξοδο από το μνημόνιο. Ο Γενικός Δείκτης είχε επιστρέψει στα επίπεδα του Απριλίου του 2017, ενώ η επιφυλακτικότητα ήταν έντονη σε ό,τι αφορά τα πλάνα των ελληνικών τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων.

Τώρα, όπως έδειξαν τα roadshows των αρχών του Σεπτεμβρίου, οι διεθνείς επενδυτές είναι αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την εκλογή της Νέα Δημοκρατίας η οποία κινείται γρήγορα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των επενδύσεών, ενώ εξαιρετικά σημαντικό "σήμα" προς τις αγορές ήταν και αυτό της επιστροφής στην κανονικότητα που δίνει η πλήρης άρση των capital controls.

To ενδιαφέρον των επενδυτών την προηγούμενη εβδομάδα στις συναντήσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, επικεντρώθηκε στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) των τραπεζών και κυρίως στην πρόοδο σχετικά με το σχέδιο APS του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, τα ερωτήματα ήταν αρκετά σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση και κατά πόσον αναμένεται να ενισχυθεί στο β΄ εξάμηνο καθώς και σχετικά με τα σχέδια για αύξηση των χορηγήσεων τα οποία και θα ενισχύσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Ανάλογα ερωτήματα αναμένεται να τεθούν και το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, ειδικά ενόψει και της συνάντησης των τραπεζών με τους θεσμούς λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το roadshow που διοργανώνει το ελληνικό Χρηματιστήριο, θα διεξαχθεί και φέτος στο ξενοδοχείο May Fair Hotel στη βρετανική πρωτεύουσα. Τα funds και οι διεθνείς επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε one to one αλλά και group meetings με τους διευθύνοντες συμβούλους και τους οικονομικούς διευθυντές 31 ελληνικών εισηγμένων. Οι ελληνικές εισηγμένες από τον κλάδο της υψηλής αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο επίπεδο είναι οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα - Terna Energy, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile Software, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν και Βιοχάλκο.

Παρά το θετικό κλίμα που κυριάρχησε στα roadshow της Goldman Sachs, της HSBC και της Citigroup, το roadshow της ΕΧΑΕ αποτελεί ένα σημαντικό "στοίχημα" τόσο για το Χ.Α όσο και για τις ίδιες τις εισηγμένες. Εκεί θα δοθεί μία πρώτη γεύση για τις διαθέσεις των διεθνών funds προς τα ελληνικά assets και το κατά πόσο θα μπορέσει το Χ.Α να κερδίσει το "παιχνίδι" της προσέλκυσης μακροπρόθεσμων και και "καλής ποιότητας" επενδυτών, το οποίο είναι και το μεγάλο ζητούμενο προκειμένου να μπορέσει να ξεφύγει από τη ρηχότητα η οποία το καθιστά ευάλωτο σε όποιες εξωτερικές εξελίξεις.

Αν και το Χ.Α συνεχίζει να καταγράφει τα υψηλότερα κέρδη διεθνώς από τις αρχές του έτους, από τα τέλη Ιουλίου έχει σημειώσει μία εξαιρετικά "νευρική" πορεία, μην μπορώντας να πλησιάσει τα πρόσφατα υψηλά των 900 μονάδων. Το διεθνές περιβάλλον έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά ασταθές, τόσο λόγω της αλλαγής της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών όσο και λόγω των εμπορικών εντάσεων, ενώ το Χ.Α κυριαρχείται από ξένα χαρτοφυλάκια εκ των οποίων πολλά είναι hedge funds και άρα έχουν μία περισσότερο βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δρομολογεί η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα για τους διεθνείς επενδυτές επίσης. Όπως πρόσφατα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό και σταθερό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον που θα έχει κανόνες και υψηλά στάνταρντ και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την οικονομική σταθερότητα και για αυτό τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στην Βουλή.