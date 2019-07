ΤΙΤΑΝ: Τελική ευθεία για τη Δημόσια Πρόταση

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προαιρετική δημόσια πρόταση της Titan Cement International S.A. (TCI) προς τους μετόχους της A.E. Τσιμέντων Τιτάν (ΤΙΤΑΝ), οι οποίοι καλούνται να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες μετοχές της ΤΙΤΑΝ με μετοχές της TCI, της εταιρείας που θα εισαχθεί πρωτογενώς στο Euronext Βρυξελλών.

Με την επιτυχή έκβαση της πρότασης, η Titan Cement International θα καταστεί απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και το όχημα για την μελλοντική ανάπτυξη της ιστορικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Η προθεσμία αποδοχής , εκπνέει αύριο Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. Η πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ και θα είναι επιτυχής αν υπάρξει αποδοχή άνω του 75% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών ΤΙΤΑΝ, κοινών και προνομιούχων. Η διαφορά της νέας με την πρώτη πρόταση που υποβλήθηκε (τότε το ελάχιστο όριο ήταν 90%), είναι ότι σε περίπτωση αποδοχής της υφιστάμενης πρότασης σε ποσοστό κάτω του 90% (μεταξύ 75% και 89,9% δηλαδή), δεν θα υπάρξει διαδικασία sellout/squeeze out για τις μετοχές που δεν θα έχουν προσφερθεί.

Στην περίπτωση αυτή, η κατηγορία των μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν έχει προσφερθεί ποσοστό άνω του 90% θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα με την TCI, η οποία θα καταστεί η μητρική εταιρία του Ομίλου και βασικός της μέτοχος.

Πιο αναλυτικά, αναλόγως των συγκεκριμένων ποσοστών αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανά κατηγορία μετοχών ΤΙΤΑΝ, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

* Από 75% έως χαμηλότερα του 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών ΤΙΤΑΝ: Δεν θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ και τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της ΤΙΤΑΝ, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχα, η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ και οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και στο Euronext Παρισίων.

* Από 75% μέχρι χαμηλότερα του 90% για μία και ίσο και άνω του 90% για την άλλη κατηγορία μετοχών ΤΙΤΑΝ: Στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό άνω του 90%. Σε ότι αφορά τη TCI, αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προσφέρθηκε σε ποσοστό ίσο και άνω του 90%, μετά την διαδικασία squeeze out και sell out). Για την έτερη κατηγορία, η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (δηλαδή από 75% μέχρι κάτω του 90%, αναλόγως του αποτελέσματος) της κατηγορίας μετοχών της ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out. Και σε αυτή την περίπτωση οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext.

* Από ποσοστό ίσο και άνω του 90%: Θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών, ενώ η ΤΙΤΑΝ αιτείται της διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Κολακίδης, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ η Δημόσια Πρόταση έχει στόχο να διευκολύνει την εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext.

Όπως εξήγησε, ο λόγος που η διοίκηση του Ομίλου επιδιώκει την εισαγωγή του σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, είναι γιατί θεωρεί ότι θα ενισχυθεί η αναγνώρισή του στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, θα διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση της μετοχής και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εξίσου σημαντικό, θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση για χρηματοδοτήσεις από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και από διεθνείς τράπεζες με πιο ανταγωνιστικό κόστος.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση επιτυχούς Δημόσιας Πρότασης, η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Σημειωτέον πως μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και μέχρι 21 Οκτωβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.