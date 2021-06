Τι θα γίνει με τη διάθεση των self tests από τα φαρμακεία

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Όπως έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διάθεση των δωρεάν self test θα γίνεται μέχρι και την 19η Ιουνίου, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων .



Όπως έχει ανακοινώσει, μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν, όπως σημειώνει, διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ.



Ήδη έχουν διατεθεί από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου τρία self test για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που αφορούν στο διάστημα 7/6 μέχρι 30/6, ενώ από αυτή τη Δευτέρα έως και το Σάββατο διατίθενται επίσης τρία test για την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό).



Με το χρόνο πλέον να κυλά αντίστροφα, σήμερα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συναντηθεί με φορείς του υπουργείου Υγείας για να αποφασιστεί τι θα γίνει τελικά με τη διάθεση των self test από τον Ιούλιο και μετά.



Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί δεν θέτουν, όπως λένε, ζήτημα πληρωμής τους για τη διάθεση στο κοινό των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι κάθετα αντίθετοι να διατίθενται στα self test και από άλλα κανάλια διανομής, όπως για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ.



Οι φαρμακοποιοί, όπως λέει το ρεπορτάζ, θέτουν ως προϋπόθεση να υπάρχει καλύτερη οργάνωση στη διαδικασία διανομής των τεστ, εντούτοις- παρά τις πρώτες ημέρες που πράγματι υπήρχαν προβλήματα καθώς τα μέρη του τεστ είχαν σταλεί χωριστά, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων.



Οι αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται πως οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης είχαν αποφασίσει αρχικά την αναστολή της δωρεάν διάθεσης των self test, στη συνέχεια όμως πήραν πίσω αυτή την απόφαση.



Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο φαρμακευτικός σύλλογος έχει σταματήσει τη διάθεση των τεστ στους πολίτες, και η διανομή στους μαθητές και εκπαιδευτικούς έγινε απευθείας από τις σχολικές μονάδες με οδηγίες που θα δοθούν από το υπουργείο Παιδείας.



Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αποφάσισε εντωμεταξύ την διακοπή της δωρεάν χορήγησης των self test από τα φαρμακεία των μελών του από την 19η Ιουνίου χωρίς περαιτέρω παράταση. "Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην αναξιοπιστία της Κυβέρνησης, η οποία εδώ και τρεις μήνες δεν ξεκίνησε καν την συζήτηση για επίλυση θεσμικών προβλημάτων του κλάδου, όπως γραπτώς είχε δεσμευτεί ο Υπουργός κ. Κοντοζαμάνης. Η μη τήρηση της υπογραφής της Κυβέρνησης έρχεται να ακολουθήσει την προηγούμενη μη τήρηση της υπογραφής της σχετικά μα την διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους. Αν η κυβέρνηση είχε στοιχειωδώς την θέληση να προχωρήσει στην επίλυση οποιουδήποτε σοβαρού προβλήματος θα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον να συζητά μαζί μας" εξηγεί σε ανακοίνωσή του.



Σημειώνεται πάντως πως οι εμβολιασμένοι αναμένεται να εξαιρεθούν από τη διαδικασία του υποχρεωτικού self testing από την 1η Ιούλιου, όπως τόνισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος.



Vicky.kourlibini@capital.gr