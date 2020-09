ΥΠΕΞ: Η Τουρκία αγνοεί τις εκκλήσεις για διάλογο και κλιμακώνει τις προκλήσεις

"Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή", σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η Τουρκία εξακολουθεί "να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα".

"Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής".

"Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής", καταλήγει η ανακοίνωση.

Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα στην νέα NAVTEX για το ORUC REIS

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS.

Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε νέα Νavtex χτες το βράδυ. Συγκεκριμένα με νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους, η ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, γνωστοποιεί ότι ο πλους του Ορούτς Ρέις, στην περιοχή που περικλείεται στις συντεταγμένες των προηγούμενων Navtex θα συνεχιστεί, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, επαναλαμβάνει την οδηγία προς τα πλοία, να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 6 ναυτικών μιλίων.

Πιθανώς, λίγο νωρίτερα, από την Κερασούντα, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε την εντολή για την έκδοση της Navtex, καθώς δήλωσε ότι εύχεται να έχει θετικά αποτελέσματα από το Ορούτς Ρέις .

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Διαβάστε ακόμη:

* Ερντογάν: Κανείς δεν θα μας εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας - Δεν θα πούμε "ευχαριστώ" για την πειρατεία

* Γαλλικά ΜΜΕ: Σε "ετοιμότητα μάχης" στη Μεσόγειο το "Charles de Gaulle"