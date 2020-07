Μενέντεζ σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αυτά τα νερά ανήκουν στην Ελλάδα - Μόνο η Τουρκία το "αμφισβητεί"

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ, εξαπέλυσε τα πυρά του εναντίον του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη χτεσινή ανακοίνωση που μεν καλεί την Τουρκία να παύσει όποια σχέδια επιχειρήσεων στο Καστελόριζο, κάνει δε λόγο για "αμφισβητούμενα" ύδατα.

"Ας είμαστε ξεκάθαροι - η μόνη χώρα που "αμφισβητεί" αυτά τα νερά είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση πάνω τους", αναφέρει σε ανάρτηση του ο γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ.

Let’s be crystal clear—the only country "disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4