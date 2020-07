Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Καστελόριζο: Να σταματήσει η Τουρκία τα σχέδια για επιχειρήσεις

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε δήλωση, αναφορικά με τη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία , για θαλάσσιες έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να "αποφύγει μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή".

Αναλυτικά η δήλωση:

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένα NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν οποιαδήποτε σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή".

Τηλεφωνική επικοινωνία Παναγιωτόπουλου - Έσπερ: Ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, η οποία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Έλληνας υπουργός, αρχικά, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογο του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεξάγει έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.

Η NAVTEX και ο συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό

Τουρκικές έρευνες στα νότια και ανατολικά του Καστελόριζου από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου ανήγγειλε η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας.

Στην περιοχή έχει ανακοινωθεί από την Άγκυρα ότι θα πλεύσει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis και για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια.

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ και έχουν βγει από εκεί 17 ναυτικές μονάδες γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα και στο Πολεμικό Ναυτικό που βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή.

Πιθανή επίσπευση της τουρκικής κινητοποίησης θα είχε ως στόχο είτε την πρόληψη μιας συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο, είτε την επιτάχυνση των εξελίξεων, πριν από τις αμερικανικές εκλογές και ενώ οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε θερινούς ρυθμούς.

Με βάση το αίτημα της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων (ΤΡΑΟ) της 30ής Μαΐου για έρευνες στα νέα οικόπεδα που έχουν προσδιοριστεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, από τη Ρόδο έως την Ανατολική Κρήτη, οι άδειες μπορεί να τεθούν σε ισχύ από τα τέλη Αυγούστου, ενδεχομένως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να λησμονείται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί για την περιοχή που βρίσκεται εγγύτερα στο Καστελόριζο είναι ενεργές ήδη από το 2012. Υπενθυμίζεται ότι οι έως τώρα κινήσεις της Αθήνας έχουν γίνει με βάση αυτό το άτυπο τελεσίγραφο των 90-100 ημερών από το αίτημα της ΤΡΑΟ προς την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ενέργειας.

H τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20

Υπερπτήσεις

Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 άνωθεν πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Λίγο αργότερα, στις 14.56 το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών πέταξε πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε ύψος 29.000 ποδιών.

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Παράλληλα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Την ίδια στιγμή το militaire κάνει λόγο για εικόνα κλιμακούμενης κρίσης στο Αιγαίο, σημειώνοντας πως από το ναύσταθμο του Ακσάζ συνεχίζουν να αποπλέουν πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 17 έχουν βγει από το ναύσταθμο μέχρι στιγμής. Παράλληλα, αναφέρει πως ανακλήθηκαν οι άδειες και οι έξοδοι των Ελλήνων στρατιωτικών.

Μητσοτάκης: Μονόδρομος οι κυρώσεις αν συνεχίσει η Τουρκία τις προκλήσεις

"Eφόσον η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα είναι μονόδρομος" δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της συνάντησής του, στο Μαξίμου, με τον Γερμανό ΥΠEΞ , την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της.

"Η Τουρκία για ακόμα μια φορά προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Δεν ξέρω αν ενοχλείται καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο από την Ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας: "Και βέβαια η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά".

Ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον κ. Μάας διαμήνυσε τόσο στην Άγκυρα όσο και την Ε.Ε πως: "Προσβλέπουμε στη στήριξη των συμμάχων μας αλλά πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι εφόσον η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει τον λάθος δρόμο".

Μάας: Ξεκάθαρη στάση αλληλεγγύης σε Ελλάδα και Κύπρο

Από πλευράς του ο κ. Μάας διαβεβαίωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι " έχουμε ξεκάθαρη στάση, αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο. Αυτός θα είναι και ο ρόλος μας στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστήσαμε, επίσης, σαφέστατο προς την Τουρκία -όπως είπατε ακριβώς και εσείς- ότι είναι πράγματι στο χέρι της, εφόσον δώσει τέλος σε αυτή την προκλητική στάση απέναντι στην Ελλάδα, να μπορέσει να ενσωματωθεί σε έναν διάλογο. Στην αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο".

