Επί ποδός το Πεντάγωνο: Τουρκική Navtex για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:16

Συναγερμός επικρατεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της και ανακοινώνει σεισμικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ειδικότερα, τουρκικές έρευνες στα νότια και ανατολικά του Καστελόριζου από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου ανήγγειλε η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας, όπως αναφέρει η "Καθημερινή".

Στην περιοχή έχει ανακοινωθεί από την Άγκυρα ότι θα πλεύσει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis και για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια.

Επίσης, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη νήσο Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ και έχουν βγει από εκεί 15 ναυτικές μονάδες γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα και στο Πολεμικό Ναυτικό που βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Σημειώνεται ότι η Αθήνα είναι έτοιμη για την ανάφλεξη μιας γενικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο ακόμα και για την περίοδο πριν από τις αρχές του φθινοπώρου, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνονται ενδείξεις ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθυμεί να επιταχύνει έτι περαιτέρω τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Πιθανή επίσπευση της τουρκικής κινητοποίησης θα είχε ως στόχο είτε την πρόληψη μιας συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο, είτε την επιτάχυνση των εξελίξεων, πριν από τις αμερικανικές εκλογές και ενώ οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε θερινούς ρυθμούς.

Με βάση το αίτημα της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων (ΤΡΑΟ) της 30ής Μαΐου για έρευνες στα νέα οικόπεδα που έχουν προσδιοριστεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, από τη Ρόδο έως την Ανατολική Κρήτη, οι άδειες μπορεί να τεθούν σε ισχύ από τα τέλη Αυγούστου, ενδεχομένως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να λησμονείται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί για την περιοχή που βρίσκεται εγγύτερα στο Καστελόριζο είναι ενεργές ήδη από το 2012. Υπενθυμίζεται ότι οι έως τώρα κινήσεις της Αθήνας έχουν γίνει με βάση αυτό το άτυπο τελεσίγραφο των 90-100 ημερών από το αίτημα της ΤΡΑΟ προς την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ενέργειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αθήνα είχε παρατηρήσει μια ναυτική κινητικότητα, κυρίως όμως ανατολικώς της Ρόδου, κάτι που οδήγησε το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) να διεξάγει τις δικές του ασκήσεις στο Μυρτώο Πέλαγος και δυτικά των Κυθήρων.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η Άγκυρα φαίνεται να ακολουθεί επιλογές πόλωσης σε όλα τα μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη Λιβύη φαίνεται ότι η Αίγυπτος είναι αποφασισμένη να εισβάλει σε περίπτωση που οι δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζονται από την Τουρκία επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Σύρτη ή να χτυπήσουν την αλ Τζούφρα. Αν αυτή η ανταλλαγή απειλών μετατραπεί σε θερμότερη από την υφιστάμενη, σύγκρουση, μένει να φανεί.

H τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20

Υπερπτήσεις

Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 άνωθεν πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Λίγο αργότερα, στις 14.56 το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών πέταξε πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε ύψος 29.000 ποδιών.

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Η Γερμανία προειδοποιεί την Τουρκία για τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο

Της νέας τουρκικής προκλητικότητας είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Heiko Maas ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις γεωτρήσεις σε ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο εάν θέλει να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, τόνισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Heiko Maas.

Αναφορικά με τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε μία πολύ ξεκάθαρη θέση –το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό, επομένως η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι δυνατή μόνο εάν η Άγκυρα σταματήσει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο", τόνισε ο Maas από την Αθήνα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Mevlut Cavusoglu δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τουρκία θα ξεκινήσει σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις σε αμφισβητούμενα ύδατα που καλύπτονται από μια συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, αναφέρει το Reuters.