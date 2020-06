Ποιοι είναι οι 4 Ελληνες εφοπλιστές που μπήκαν στη "μαύρη λίστα" των ΗΠΑ

Τέσσερα τάνκερ που ανήκουν σε πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού έχουν μπει πλέον στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι έσπασαν το εμπάργκο στο καθεστώς Μαδούρο.

Οι 4 εταιρείες κατηγορούνται ότι μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα παραβιάζοντας το εμπάργκο στον Νικολάς Μαδούρο.

Η συνέχεια της ιστορίας αναμένεται να είναι οι κυρώσεις που θα επιβληθούν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, ενώ τα βαπόρια θεωρούνται πλέον ως "αποκλεισμένο περιουσιακό στοιχείο".

Όπως έγινε γνωστό χθες από τις ανακοινώσεις των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομικών των ΗΠΑ η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι προς το συμφέρον του μη αναγνωρισμένου καθεστώτος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και είναι ανεπίτρεπτη. Ενώ προστίθεται ότι όσοι τη διευκολύνουν ρισκάρουν να χάσουν την πρόσβαση στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα τάνκερ ανήκουν σε γνωστές οικογένειες Ελλήνων εφοπλιστών. Οι εταιρείες είναι οι Afranav Maritime Ltd με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, Adamant Maritime Ltd και Sanibel Shiptrade Ltd, καθώς και τη Seacomber Ltd με έδρα την Ελλάδα.

Ποια είναι τα πλοία και οι εφοπλιστές:

Athens Voyager: Σύμφωνα με το OFAC, ιδιοκτήτης είναι η Afranav Maritime με έδρα τα νησιά Μάρσαλ και το διαχειρίζεται εμπορικά η Chemnav Shipmanagement πίσω από την οποία βρίσκεται ο Π. Κορώνης.

Chios 1: Ιδιοκτήτης είναι η ελληνική Seacomber Ltd. Και το διαχειρίζεται εμπορικά η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου.

Seahero: Ιδιοκτήτης είναι η εταιρεία με έδρα τα νησιά Μάρσαλ Adamant Maritime και το διαχειρίζεται εμπορικά η Thenamaris, σύμφωνα με την πλατφόρμα Signal Ocean. Ο ιδρυτής της Signal Ocean είναι ο Ιωάννης Μαρτίνος, αδελφός του Νίκου Μαρτίνου που είναι CEO της Thenamaris.

Voyager 1: Καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης η Sanibel Shiptrade με έδρα επίσης τα νησιά Μάρσαλ, το οποίο διαχειρίζεται εμπορικά η NGM Energy του Ν. Μουνδρέα.

