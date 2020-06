Κυρώσεις από ΗΠΑ σε 4 ναυτιλιακές για μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες διότι μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, κλιμακώνοντας τις ενέργειες της Ουάσινγκτον που αποσκοπούν στην εκδίωξη του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο "μπλοκάροντας τις εξαγωγές αργού” της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για τις εταιρείες Afranav Maritime Ltd με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, Adamant Maritime Ltd και Sanibel Shiptrade Ltd, καθώς και την Seacomber Ltd με έδρα την Ελλάδα, δεξαμενόπλοια των οποίων μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του τρέχοντος έτους.

"Οι εν λόγω εταιρείες μεταφέρουν πετρέλαιο που ουσιαστικά έχει κλαπεί από τον λαό της Βενεζουέλας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει επιβάλλει κυρώσεις κατά της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας, Petroleos de Venezuela από τον περασμένο Ιανουάριο, λίγο αργότερα από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και δεκάδες άλλες χώρες χαρακτήρισαν τον Μαδούρο σφετεριστή, κατηγορώντας τον ότι εξασφάλισε την επανεκλογή του με δόλο.

Από την πλευρά του ο Μαδούρο αποδίδει στις κυρώσεις τα δεινα της Βενεζουέλας, ενώ κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει την εκδίωξή του με στόχο να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια αποθέματα αργού της χώρας.

Όπως αναφέρει το Reuters, ούτε το υπουργείο Ενέργειας της Βενεζουέλας ούτε η κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας PDVSA σχολίασαν άμεσα το θέμα των κυρώσεων, ενώ από τις πληττόμενες εταιρείες η Afranav δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο και με τις άλλες τρεις δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ουάσινγκτον έρχονται σε συνέχεια των κυρώσεων που επέβαλε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο κατά δύο μονάδων της ρωσικής Rosneft, οι οποίες ενεργούσαν ως βασικός μεσάζοντας για τη διακίνηση του πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια του 2019. Οι εν λόγω μονάδες σταμάτησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα τον Μάρτιο.

Εν τω μεταξύ, το FBI διερευνά αρκετές μεξικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση πετρελαίου της Βενεζουέλας. Μία εξ αυτός, η Libre Abordo ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι χρεοκόπησε.