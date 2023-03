Γιατί η Silicon Valley Bank τρομάζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:22

Πανικό στο διεθνές οικοσύστημα των startup προκαλούν οι ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank, ενός από τους σημαντικότερους δανειστές νεοσύστατων εταιρειών, με τους τριγμούς να μεταδίδονται στον ευρύτερο τραπεζικό κλάδο.

Οι αναταράξεις ξεκίνησαν έπειτα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της SVB ότι εκδίδει νέες μετοχές αξίας 2,25 δισ. δολαρίων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση έπειτα από σημαντικές απώλειες στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, κυρίως λόγω της πορείας των αποδόσεων των ομολόγων.

Σε πρώτη φάση η μετοχή της SVB βρέθηκε να χάνει χτες άνω του 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές πριν το άνοιγμα της Wall Street, με τη βουτιά να διευρύνεται στο 60% στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Και η πτώση του τίτλου της συνεχίζεται "χωρίς φρένα" και σήμερα καθώς υποχωρεί κατά επιπλέον 40% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, την ώρα που η τράπεζα διαβεβαιώνει τους πελάτες της - κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο - ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου δεν κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους.

Όπως μεταδίδει μάλιστα το Reuters, ο CEO της SVB Γκρέγκορι Μπέκερ επικοινωνεί προσωπικά με πελάτες της τράπεζας προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι τα κεφάλαιά τους δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Χαρακτηριστικό είναι ωστόσο, ότι δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης που έχουν από τα δάνεια της SVB τα Venture Capital Funds (οι αρχικοί χρηματοδότες νεοφυών επιχειρήσεων) ο διάσημος επενδυτής Μπιλ Άκμαν έκανε λόγο ακόμα και για ενδεχόμενο bailout της τράπεζας από το αμερικανικό κράτος.

"Η κατάρρευση της SVB θα μπορούσε να καταστρέψει μία σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομίας, καθώς εταιρείες που υποστηρίζονται από Venture Capitals βασίζονται στην SVB για δάνεια και λειτουργικές ταμιακές ροές. Εάν τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούν να δώσουν μία λύση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός εξαιρετικά dilutive πακέτου διάσωσης από την κυβέρνηση", έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter.

The failure of @SVB_Financial could destroy an important long-term driver of the economy as VC-backed companies rely on SVB for loans and holding their operating cash. If private capital can’t provide a solution, a highly dilutive gov’t preferred bailout should be considered.

Παράλληλα, όπως δείχνουν και οι ισχυρές απώλειες που καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός κλάδος στις παγκόσμιες αγορές, εγείρονται φόβοι για κίνδυνο διάχυσης και ευρύτερη συστημική πίεση στους δανειστές των ΗΠΑ αλλά και διεθνώς.

Ενδεικτικό είναι ότι ο δείκτης των τραπεζών στον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 σημειώνει σήμερα βουτιά άνω του 4% και βρίσκεται σε πορεία για τη χειρότερη μέρα του από τον περασμένο Ιούνιο, ενώ χτες ο τίτλος της Goldman Sachs στις ΗΠΑ έκλεισε με απώλειες 2% και της JP Morgan άνω του 5%.

Ο Νιλ Γουίλσον, επικεφαλής αναλυτής στο Markets.com εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι εξελίξεις με τη SVB θα μπορούσαν να αποτελέσουν "τον κόμπο στο χτένι" με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τράπεζες, εν μέσω των κινδύνων από τα αυξημένα επιτόκια και την "εύθραυστη" οικονομία των ΗΠΑ.

Για τον Τζέιμς Άθι, διευθυντή επενδύσεων στην Abrdn, "το πρόβλημα στο σύστημα είναι τα επίπεδα μόχλευσης". Όπως εξηγεί ο ίδιος, "η νομισματική πολιτική υπήρξε εξαιρετικά διευκολυντική για πάρα πολύ καιρό".

Όπως επισημαίνει το Reuters, η κρίση της SVB υπογράμμισε την τρωτότητα των τραπεζών, πολλές από τις οποίες στηρίχθηκαν με τρισεκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο γνωστός οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν εκτιμά ότι ο κίνδυνος που ενέχει η SVB μπορεί να περιοριστεί εύκολα με προσεκτική διαχείριση. Ο ίδιος σημειώνει άλλωστε ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό στο σύνολό του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κάθε τράπεζα μεμονωμένα.

Συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις του ο Ελ - Εριάν έγραψε:

"Πολλή κουβέντα σήμερα για το ενδεχόμενο γενικευμένης συστημικής πίεσης στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ λόγω προβλημάτων τηξ SVB. Τρία πράγματα συνοπτικά:

Ενώ το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ στο σύνολό του είναι σταθερό, και είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κάθε τράπεζα.

Λόγω της αστάθειας των αποδόσεων των ομολόγων μετά την παρατεταμένη περίοδο ευνοϊκής μόχλευσης που προηγήθηκε, πιο ευάλωτοι επί του παρόντος είναι εκείνοι που βρίσκονται εκτεθειμένοι τόσο στον κίνδυνο των επιτοκίων όσο και στον πιστωτικό.

Ο κίνδυνος μετάδοσης και οι συστημικές απειλές μπορούν εύκολα να περιοριστούν με προσεκτική διαχείριση ισολογισμού και την αποφυγή περισσότερων λαθών πολιτικής".

the prior protracted period of leverage-enabling policy, the most vulnerable currently are those vulnerable to both interest rate and credit risk;

Contagion risk and the systemic threat can be easily contained by careful balance sheet management and avoiding more policy mistakes