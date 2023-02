Adani: Προπληρώνει δάνεια $1,11 δισ. - Διαψεύδει τις αναφορές για περικοπή κεφαλαιουχικών δαπανών

Ο ινδικός Όμιλος Adani, ο οποίος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα εδώ και 10 ημέρες περίπου μετά τις κατηγορίες της Hindenburg Research για χειραγώγηση μετοχών και απάτες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά σε προπληρωμές δανείων ύψους 1,11 δισ. δολαρίων, που λήγουν το 2024, μέσω των οποίων θα αποδεσμευτούν μετοχές ορισμένων εταιρειών του ομίλου που έχουν ενεχυριαστεί ως εγγύηση για τη λήψη των εν λόγω δανείων.

Η κίνηση εντάσσεται στις προσπάθειες του ινδικού ομίλου να καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών που προκάλεσε πρόσφατη έκθεση της Hindenburg, περιορίζοντας τη συνολική μόχλευση του ομίλου.

Παράλληλα, ο Όμιλος διέψευσε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε περικοπή των κεφαλαιουχικών του δαπανών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος Adani, οι προπληρωμές των δανείων που έχουν ληφθεί με εγγύηση μετοχών, θα αποδεσμεύσουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, στο 3% της Adani Green Energy Ltd και στο 1,4% στην Adani Transmission Ltd.

Η προπληρωμή των δανείων γίνεται "υπό το πρίσμα της πρόσφατης μετοχικής μεταβλητότητας και σε συνέχεια της δέσμευσης των μετόχων να μειώσουν τη συνολική μόχλευσή τους", ανέφερε ο όμιλος.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, η ινδική εφημερίδα Mint, επικαλούμενη πηγές που βρίσκονται κοντά στον όμιλο, ανέφερε ότι ο Όμιλος σκοπεύει να περιορίσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετες εξασφαλίσεις υπό τη μορφή δέσμευσης μετοχών στους πιστωτές του, κάτι που διέψευσε ο ινδικός κολοσσός.

"Ψευδή δημοσιεύματα, εν αντιθέσει, ο όμιλος Adani προχωρά στην προπληρωμή όλων των δανείων έναντι μετοχών", δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι συνεπεία της έκθεσης της Hindenburg, οι επενδυτές άρχισαν να ξεφορτώνονται μετοχές των εταιρειών του Ομίλου Adani, που είδαν τις κεφαλαιοποιήσεις τους να "αιμορραγούν” τις τελευταίες ημέρες, ενώ οδήγησε τη ναυαρχίδα του ινδικού ομίλου, Adani Enterprises, να ακυρώσει τη δημόσια προσφορά μετοχών ύψους 2,5 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Ομίλου, Γκαουτάμ Αντάνι, να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, καθώς είδε την περιουσία του να εξανεμίζεται.

Οι μετοχές των εταιρειών του Ομίλου Adani έχουν χάσει περισσότερο από το ήμισυ της χρηματιστηριακής αξίας τους, με τις απώλειες να ξεπερνούν σωρευτικά τα 110 δισ. δολάρια, αφού η αμερικανική short-seller εταιρεία Hindenburg Research στα τέλη Ιανουαρίου ήγειρε ερωτήματα σχετικά με τα επίπεδα χρέους του ομίλου και τη χρήση των φορολογικών παραδείσων για τη μόχλευση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του.