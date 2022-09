Με νέα Navtex η Τουρκία στέλνει στην καρδιά του Αιγαίου το ερευνητικό Γιουνούς

Νavtex εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται περιοχή στο Αιγαίο για έρευνες.

H Navtex δεσμεύει μία περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο.

Για τις έρευνες αποστέλλεται το ερευνητικό πλοίο Γιουνούς και αυτές σύμφωνα με την οδηγία προς ναυτιλωμένους θα διαρκέσουν από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 24 Μαΐου, η Τουρκία είχε αποστείλει το ίδιο πλοίο, στις ίδιες ακριβώς συντεταγμένες.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 0930/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-09-2022 19:28)

TURNHOS N/W : 0930/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCHS, BY R/V YUNUS S BETWEEN 29 SEP-05 OCT 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N - 025 47.79 E

39 17.81 N - 025 22.79 E

38 51.56 N - 025 24.46 E

39 13.46 N - 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 052059Z OCT 22.

Πέτρος Κράνιας