Με παράνομη NAVTEX η Τουρκία στέλνει το "Γιουνούς" στην καρδιά του Αιγαίου

Με νέα ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε παράνομη Navtex με την οποία στέλνει το ερευνητικό σκάφος Γιουνούς στο Αιγαίο.

Το Γιουνούς θα σταλεί σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα σε μία περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο.

Και όλα αυτά καθώς δεν έχει περάσει ένα 24ωρο μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είπε ότι για εκείνον "Μητσοτάκης γιοκ", αλλά και την κλιμάκωση με τις απόπειρες μεταφοράς μεταναστών από λαθρεμπόρους από τα παράλια τις Τουρκίας της τελευταίες ώρες.

H τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0520/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-05-2022 15:17)

TURNHOS N/W : 0520/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS S ON 25 AND 26 MAY 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N - 025 47.79 E

39 17.81 N - 025 22.79 E

38 51.56 N - 025 24.46 E

39 13.46 N - 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 262059Z MAY 22.

Πέτρος Κράνιας