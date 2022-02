Δεύτερη ημέρα πολέμου: Εκρήξεις στο Κίεβο, πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια - Γενική επιστράτευση ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 06.21

Μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εισβάλει από το πρωί από όλες τις πλευρές στο ουκρανικό έδαφος και πλέον πολιορκούν το Κίεβο, όπου ακούστηκαν νέες εκρήξεις το πρωί της Παρασκευής.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα, που ο υφυπουργός Γκεραστσένκο ανέφερε πως οφείλονταν στην αντιαεροπορική άμυνα, που άνοιξε πυρ εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, ο ίδιος απέδωσε τις εκρήξεις σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Παράλληλα, η ουκρανική συνοριοφυλακή ανέφερε πως βομβαρδίστηκε με πύραυλο θέση της στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, επί θύραις του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Η περιοχή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας την οποία μοιράζονται οι γείτονες χώρες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η Μόσχα συνεχίζει να διοχετεύει δυνάμεις στη χώρα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πολέμησαν τους Ρώσους εισβολείς από τρεις πλευρές την Πέμπτη, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό κράτος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 160 πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών. "Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης", αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Ακόμη, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για 137 νεκρούς - στρατιώτες και πολίτες - την πρώτη ημέρα των μαχών ενώ πρόσθεσε πως υπήρξαν και 316 τραυματίες.

Ο Ζελένσκι διαπίστωσε πως η χώρα του έχει "αφεθεί μόνη" αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό, που εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια. "Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την ενταξή της στο NATO; Όλοι φοβούνται", ανέφερε σε επικριτικό τόνο κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του. ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι "ο εχθρός με έχει ορίσει ως τον νούμερο ένα στόχο και την οικογένειά μου ως τον νούμερο δύο".

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να προσφερθεί "βοήθεια στον στρατό" της Ουκρανίας, με "όπλα και πυρομαχικά" από την Ευρώπη, και να "υποστηριχθεί" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη "ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ". Χρειάζεται ταχεία ανάληψη σθεναρής δράσης, επέμεινε.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η Ρωσία δεν έχει πιθανότατα επιτύχει ακόμη τους στρατηγικούς της στόχους, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αποκρούσει τη ρωσική προέλαση προς την πόλη Τσέρνιχοφ, αναφέρει το υπουργείο, επικαλούμενο αναφορές.

Αλλά το πιο ανησυχητικό για τη Μόσχα είναι ότι "είναι απίθανο η Ρωσία να έχει πετύχει τους προγραμματισμένους στρατιωτικούς στόχους της πρώτης ημέρας", αναφέρει το υπουργείο. Το υπουργείο προσθέτει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν "προβάλει σθεναρή αντίσταση".

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, αναγνώρισε το ουκρανικό γενικό επιτελείο χθες Πέμπτη το βράδυ.

Η Ρωσία συγκεντρώνει πλέον στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές Χαρκίβ και Ντονέτσκ, καθώς και στον νότο, ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου.

Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, κατά τον ίδιο, μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου.

Μοιάζουν επίσης να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στον νότο.

Ανέφερε ακόμη ότι διεξήχθη επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη 200 μέλη αερομεταφερόμενης ρωσικής δύναμης στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, αλλά ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να την αποτρέψει.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 ως 1.000 άνδρες. Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός διείσδυσε στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Κάτοικοι στο Κίεβο έχουν σπεύσει σε σταθμούς του μετρό που μετατράπηκαν σε καταφύγια, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας για απόψε.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φάνηκε μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί τους όρους παράδοσης του Κιέβου. Με ανακοίνωσή του, μέσω του εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, θέτοντας δύο όρους: την εξασφάλιση εγγυήσεων για το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας και την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας. Πρόκειται για όρους που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα επιτρέψουν την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και "αποναζιστικοποίησης" της Ουκρανίας και την εξάλειψη αυτού που η Ρωσία θεωρεί σήμερα ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους και του λαού της.

Η αποκλεισμένη ζώνη του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε το απόγευμά της Πέμπτης ο σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Μιχαήλ Ποντόλιακ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε πως "είναι αδύνατον να πούμε ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ είναι ασφαλής μετά από μια εντελώς άσκοπη επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι".

"Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες απειλές στην Ευρώπη σήμερα", πρόσθεσε ο Ποντόλιακ.

Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν από την πλευρά της Λευκορωσίας σε περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και ξέσπασαν μάχες κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως υπάρχουν αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες κρατούν όμηρο το προσωπικό του ουκρανικού πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ.

"Είμαστε εξοργισμένοι από αξιόπιστες αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες κρατούν αυτή τη στιγμή όμηρο το προσωπικό των εγκαταστάσεων του Τσέρνομπιλ", δήλωσε χαρακτηριστικά κα ιπρόσθεσε: "Αυτή η παράνομη και επικίνδυνη ομηρία, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσπάθειες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την προστασία των εγκαταστάσεων πυρηνικών αποβλήτων, είναι προφανώς απίστευτα ανησυχητική και σοβαρά ανησυχητική. Την καταδικάζουμε και ζητάμε την απελευθέρωσή τους".

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από την Ουκρανία, όταν ρωτήθηκε για τους απώτερους στόχους του Ρώσου προέδρου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος ΑΝ-26 συνετρίβη την Πέμπτη στη νότια περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το πλήρωμα που επέβαινε σε αυτό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στους μεγάλους οδικούς άξονες της ανατολικής Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός είναι παντού. Ένας υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας είπε ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης παρεμποδίζονται από τα συνεχή πυρά και τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες.

Στη γειτονική Πολωνία, που αναμένει εισροή Ουκρανών προσφύγων, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγει αμέσως κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ δήλωσε επίσης "πανέτοιμη" να δεχτεί τους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 100.000.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πόλη Χενιτσέσκ, ένα λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, ελέγχεται από τους Ρώσους.

Όλες οι διοικητικές υπηρεσίες πέρασαν υπό τον έλεγχο των εισβολέων. Σταθμεύουν στην πόλη Χενιτσέσκ, υπάρχουν φυλάκια ελέγχου και Ρώσοι στρατιώτες στην περιφέρεια της πόλης", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης τον υδροηλεκτρικό σταθμό της Καχόφκα και την πόλη Ολέτσκι. "Οι ουκρανικές στρατιωτικές βάσεις καταστράφηκαν από την αεροπορία του εχθρού", ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Υπό ρωσικό έλεγχο βρίσκεται επίσης ο διάπλους του ποταμού Δνείπερου.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί σε σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές μετέδωσαν ότι η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις από το πρωί, ενώ και οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι σκότωσαν γύρω στους 50 στρατιώτες έκαστη. Επιθέσεις έχουν γίνει και στην Οδησσό και στη Μαριούπολη στην παρευξείνια παραλία της χώρας. Σιδηρόδρομοι και λιμάνια έχουν κατεβάσει ρολά.

Αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τον πόλεμο σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα τα ξημερώματα Πέμπτης, εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο, μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η επίθεση έφερε ένα ολέθριο τέλος σε εβδομάδες άκαρπων διπλωματικών προσπαθειών των δυτικών ηγετών για την αποτροπή του πολέμου.

"Πρόκειται για μια προμελετημένη επίθεση", δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, καθώς παρουσίασε νέες σκληρές κυρώσεις, συντονισμένες με τους συμμάχους, κατά ρωσικών τραπεζών, ολιγαρχών και κρατικών εταιρειών.

"Ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος. Ο Πούτιν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο. Και τώρα ο ίδιος και η χώρα του θα υποστούν τις συνέπειες", είπε.

"Θα περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να πραγματοποιεί συναλλαγές σε ευρώ, δολάριο και γεν, ώστε να μην μπορεί να διατηρήσει μια σύγχρονη οικονομία επιπέδου 21ου αιώνα", είπε ο κ. Μπάιντεν.

"Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 5 μεγάλων τραπεζών της Ρωσίας στις ΗΠΑ, παγώνει σήμερα. Θα περικόψουμε σχεδόν το 50% των εισαγωγών τεχνολογίας αιχμής από πλευράς Ρωσίας", σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμπλήρωσε ότι θα τεθούν πολύ αυστηροί κανόνες για το τι θα μπορεί να εξαχθεί στη Ρωσία από τις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα πλήξει σκληρά τη χώρα στο πεδίο της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων και στον κλάδο της αεροναυπηγικής.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν είπε ότι διέταξε "μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση" για την προστασία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων πολιτών, που έχουν υποστεί "γενοκτονία" στην Ουκρανία, μια κατηγορία που η Δύση αποκαλεί ως αβάσιμη προπαγάνδα.

"Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας", είπε ο Πούτιν.

Μάχες διεξάγονταν επίσης στο αεροδρόμιο του Χοστόμελ, λίγο έξω από το Κίεβο, όπου είχαν αποβιβαστεί Ρώσοι αλεξιπτωτιστές. Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε αργότερα ότι το αεροδρόμιο είχε ανακαταληφθεί.

Σφοδρές ανταλλαγές πυρών αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο στα βορειοανατολικά και Χέρσον στα νότια.

Cadet lyceum in my home town #Sumy on fire after a #Russian attack.



This is what’s happening now just five minutes away from where my family is.



And there is nothing, absolutely nothing I can do to help, being hundreds of kilometers away in #Kyiv. pic.twitter.com/SI7kPbPlWK