Ερευνητική ομάδα ανακοινώνει: Ο αληθινός ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία είναι 114%

Το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TurkStat) ανακοίνωσε τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Τουρκία για τον Ιανουάριο του 2022 νωρίτερα σήμερα (3 Φεβρουαρίου).

Σύμφωνα με την TurkStat, ο ΔΤΚ ή ο δείκτης πληθωρισμού καταναλωτή αυξήθηκε κατά 11,10% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2021), κατά 48,69% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο και κατά 22,58% σε σύγκριση με τους δωδεκάμηνους κινητούς μέσους όρους.

Τον Ιανουάριο του 2022, η κύρια ομάδα όπου παρατηρήθηκε μηνιαία μείωση ήταν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 0,24%. Η εκπαίδευση με 1,19%, η επικοινωνία με 2,16% και τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες με 8,09% ήταν οι κύριες ομάδες που σημείωσαν τη χαμηλότερη μηνιαία αύξηση.

Τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 21,90%, οι κατοικίες με 18,91% και τα έπιπλα και ο οικιακός εξοπλισμός με 12,82% ήταν οι κύριες ομάδες με υψηλές μηνιαίες αυξήσεις.

Τον Ιανουάριο του 2022, εντός των μέσων τιμών των 409 ειδών του δείκτη, οι μέσες τιμές 38 ειδών μειώθηκαν και οι μέσες τιμές 17 ειδών παρέμειναν αμετάβλητες ενώ οι μέσες τιμές 354 ειδών αυξήθηκαν.

Από την άλλη πλευρά, η Ερευνητική Ομάδα Πληθωρισμού (ENAG) της Τουρκίας, που ιδρύθηκε από μια ομάδα ακαδημαϊκών και ανακοινώνει εναλλακτικούς ρυθμούς πληθωρισμού στη χώρα και πρόσκειται στην αντιπολίτευση υπολόγισε ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός της Τουρκίας ήταν 15,52% και ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 114,87% τον Ιανουάριο.

