Οργή στους πελάτες της Thomas Cook - Ακυρώνονται μέχρι και γάμοι μετά την κατάρρευση

Η κατάρρευση του εμβληματικού βρετανικού ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook Group έχει ανατρέψει τα σχέδια δεκάδων χιλιάδων ταξιδιωτών - πελατών του.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της οριστικής κατάρρευσης της εταιρίας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Twitter και γενικά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους, αλλά και για να ζητήσουν βοήθεια όσον αφορά πακέτα διακοπών και πτήσεων που είχαν ήδη κλείσει και προπληρώσει.

Ο Layton Roche, από το Bolton του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ότι ο ίδιος και η μέλλουσα σύζυγός του ήταν έτοιμοι να πετάξουν για το ελληνικό νησί της Κω προκειμένου να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Έκανε μάλιστα έκκληση στην Thomas Cook να αντέξει για "ακόμη 24 ώρες" προκειμένου το όνειρό τους να πραγματοποιηθεί. Τέσσερις ώρες αργότερα, τα δυσάρεστα νέα έγιναν γνωστά.

So our wedding and guest are booked with Thomas cook. Needless to say I'm absolutely gutted. All that hard work and effort seems to be crushed. 😞 we literally woke up to go to the airport when we found out. So sorry for our guest as well ❤ x — layton roche (@layton_Metro) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Η αίτηση πτώχευσης του 178 ετών ταξιδιωτικού πρακτορείου με έδρα το Λονδίνο σήμανε πρακτικά την ακύρωση όλων των πακέτων διακοπών και όλων των πτήσεων της εταιρείας, δημιουργώντας για το Ηνωμένο Βασίλειο την ανάγκη για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επαναπατρισμού πολιτών σε περίοδο ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία.

Καθώς η εταιρεία ζήτησε προστασία από τους πιστωτές της προκειμένου να λύσει το πρόβλημα του τεράστιου σωρευμένου χρέους της, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν βοήθεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) του ΗΒ προκειμένου να επιστρέψουν στις εστίες τους, ενώ εκείνοι οι οποίοι έχουν προπληρώσει πακέτα χωρίς να έχουν ακόμη αναχωρήσει εμφανίζονται ως οι μεγάλοι χαμένοι της υπόθεσης.

Ο Jack Cousens, 27-ετών από το Essex της Αγγλίας, ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει το check του από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Cancun του Μεξικού, μετά από μια εβδομάδα διακοπών και να πετάξει για το Gatwick, όταν διάβασε ότι όλες οι πτήσεις της Thomas Cook ακυρώνονται.

Would really like to know if all #ThomasCook passengers (inc. flight only) will be returned under #OperationMatterhorn or just ATOL protected. I am flight only in #Mexico and due to check out of my hotel to go to the airport in 12 hours and know nothing — Jack Cousens (@JackCousens) 23 Σεπτεμβρίου 2019



Αφού αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με το site της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας του, ο Cousens κατάφερε να κλείσει θέση σε πτήση για το Manchester, ωστόσο ανησυχεί ακόμη για το τι τον περιμένει μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του.

"Η μεγαλύτερή μου ανησυχία είναι ότι θα υπάρχει χάος στο αεροδρόμιο", ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. "Συνδύασαν δύο γεμάτες πτήσεις της Thomas Cook σε μία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα υπάρξει χώρος για όλους", πρόσθεσε.

Η βρετανική κυβέρνηση και η CAA ξεκίνησαν την "Επιχείρηση Matterhorn" προκειμένου να επαναπατρίσουν τους ταξιδιώτες μεταξύ της 23ης Σεπτεμβρίου και της 6ης Οκτωβρίου. Ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκονται οι ταξιδιώτες, θα επιστρέψουν στη Βρετανία είτε με πτήσεις που θα διαχειρίζεται η ίδια η CAA είτε με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

"Ο επαναπατρισμός είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και εργαζόμαστε 24 ώρες το 24 ωρο προκειμένου να βοηθήσουμε τους επιβάτες", ανέφερε η CAA.

Περίπου 150.000 Βρετανοί και 350.000 αλλοδαποί έχουν αφεθεί "ξεκρέμαστοι", ενώ βρίσκονται σε διακοπές, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όσοι επιστρέφουν μετά την 6η Οκτωβρίου, θα πρέπει, σύμφωνα με την βρετανική CAA, να φροντίσουν οι ίδιοι για την επιστροφή τους ενώ, για όσους δεν έχουν αναχωρήσει για προορισμούς, οι αρχές συστήνουν να μην το πράξουν.

Πολλοί οι οποίοι δεν είχαν ακόμη αναχωρήσει για τον προορισμό τους αναρωτιούνται τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν δαπανήσει για πακέτα διακοπών που πλέον ακυρώνονται.

#ThomasCook I feel sick my kids are upset were ment to fly on are holiday 2m at 6pm we struggled to pay for it for a year we were so excited for this holiday — corinne keenan sones (@corinnesones) 22 Σεπτεμβρίου 2019



Τουρίστες, πάντως, οι οποίοι έχουν κλείσει πακέτα με εταιρεία η οποία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ταξιδιωτών, όπως διευκρινίζει η CAA.