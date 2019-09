Κατέρρευσε η Thomas Cook

Ο παλαιότερος ταξιδιωτικός οργανισμός στον κόσμο Thomas Cook κατέρρευσε τη Δευτέρα, αφήνοντας ξεκρέμαστους χιλιάδες παραθεριστές ανά τον κόσμο και πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης στη βρετανική ιστορία.

Όλες οι κρατήσεις και οι πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η υποχρεωτική εκκαθάριση σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις παλαιότερες εταιρείες της Βρετανίας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1841 διοργανώνοντας τοπικές εκδρομές προτού επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους και πρωτοστατήσει στα πακέτα διακοπών και τον μαζικό τουρισμό.

Η εταιρεία ελέγχει ξενοδοχεία, θέρετρα και αεροπορικές επιχειρήσεις εξυπηρετώντας περισσότερους από 19 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως σε 16 χώρες και απασχολώντας 21.000 εργαζόμενους. Η χρεοκοπία της άφησε εκτεθειμένους 600.000 πελάτες στο εξωτερικό, αναγκάζοντας κυβερνήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες να συνεργαστούν σε μια τεράστια επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος Peter Frankhauser εξέφρασε τη βαθιά του λύπη που η εταιρεία διακόπτει τη δραστηριότητά της αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα πακέτο διάσωσης από τους πιστωτές της μέσα από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του σαββατοκύριακου.

Η βρετανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η Thomas Cook παύει τη δραστηριότητά της και ότι η ρυθμιστική αρχή και η κυβέρνηση έχουν έναν στόλο αεροσκαφών έτοιμο να φέρει πίσω τους περισσότερους από 150.000 Βρετανούς πελάτες τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στην ιστοσελίδα της στο Twitter η ίδια η Thomas Cook ζητά συγγνώμη και ανακοινώνει ότι διακόπτει τη δραστηριότητά της με άμεση ισχύ.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x