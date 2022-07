Οι διαχειριστές ομολόγων είναι τόσο μπερδεμένοι όσο και όλοι αυτές τις μέρες

Του Robert Burgess

Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, συνηθιζόταν να πληρώνεις για να ελέγξεις την αγορά ομολόγων και να δεις τι μηνύματα στέλνει. Οδηγείται σε ύφεση η οικονομία; Δες αν μειώνονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Πρόκειται να αυξηθεί ο πληθωρισμός; Δες αν αυξάνονται οι αποδόσεις. Τα ομόλογα ήταν η κρυστάλλινη σφαίρα της οικονομίας. Τώρα, ίσως να μην είναι καλύτερα από τον τροχό της τύχης στο να βοηθήσουν στην αποκρυπτογράφηση του μέλλοντος.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων ομολόγων μοιάζει να είναι τόσο μπερδεμένοι όσο οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτό φαίνεται και στην εβδομαδιαία έρευνα της JPMorgan Chase για τους συμμετέχοντες στην αγορά ομολόγων που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Όπως έδειξε, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν περιμένουν κάποια αλλαγή στις τιμές και τις αποδόσεις των τίτλων του αμερικανικού δημοσίου έχει αυξηθεί στο 74%, το μεγαλύτερο από τα μέσα του 2017. Μόλις το 25% ανέμενε ότι τα ομόλογα είτε θα ενισχυθούν είτε θα υποχωρήσουν.

Βεβαίως, αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα σημάδι ότι οι διαχειριστές κάνουν ένα βήμα πίσω και επαναξιολογούν το περιβάλλον μετά την πρόσφατη ανάκαμψη στην αγορά ομολόγων. Αλλά η αγορά πάντα αλλάζει και το ποσοστό των διαχειριστών που αυτοχαρακτηρίζονται "ουδέτεροι" σπάνια έχει πλησιάσει τα τρέχοντα επίπεδα, κινούμενο κατά μέσο όρο στο 55% τα τελευταία πέντε χρόνια. Εν ολίγοις, οι διαχειριστές δεν έχουν ετυμηγορία.

Η αξιολόγηση αυτή υποστηρίζεται και από το άλμα της τεκμαρτής μεταβλητότητας, όπως μετράται από τον δείκτη ICE BofA MOVE. Εκτινάχθηκε στο 156,2 από την Τρίτη. Εξαιρουμένων των πρώτων ημερών τις πανδημίας, όταν ο κόσμος γύρισε ανάποδα, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια οικονομική κρίση πριν από περισσότερα από δώδεκα χρόνια. Δεν βλέπεις τέτοια επίπεδα μεταβλητότητας όταν οι διαχειριστές είναι σχετικά σίγουροι για το outlook.

Υπάρχουν πολλά που προκαλούν σύγχυση. Τα δεδομένα από την οικονομία είναι αντικρουόμενα όσο δεν ήταν ποτέ. Οι συζητήσεις για επικείμενη ύφεση έχουν κορυφωθεί, ωστόσο τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη έδειξαν πως οι κενές θέσεις εργασίας παρέμειναν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ τον Μάιο, με τους εργοδότες να έχουν ελεύθερες δύο θέσεις για κάθε άτομο που αναζητά εργασία. Την Τετάρτη επίσης, ο δείκτης υπηρεσιών του ISM (Ινστιτούτο για τη Διαχείριση Προμηθειών) ο οποίος αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της οικονομίας - παρέμεινε σε αναπτυξιακό επίπεδο.



Ωστόσο, ο ευρέως διαδεδομένος δείκτης GDPNow της Fed της Ατλάντα, ο οποίος εστιάζει στην παρακολούθηση της οικονομίας σε πραγματικό χρόνο, έχει υποχωρήσει στο -2,08% για το δεύτερο τρίμηνο. Εάν αυτό αποδειχτεί ακριβές, θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο συρρίκνωσης της οικονομίας, που συνιστά τον τεχνικό ορισμό της ύφεσης.

Το outlook του πληθωρισμού είναι εξίσου θολό. Η αγορά πρώτων υλών - ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας των πρόσφατων υψηλών επιπέδων του πληθωρισμού - έχει υποχωρήσει κατακόρυφα τις τελευταίες εβδομάδες. Ο δείκτης εμπορευμάτων του Bloomberg έχει βυθιστεί κατά 19% από τις 9 Ιουνίου, με την ενέργεια, τη γεωργία και τα βιομηχανικά μέταλλα να σημειώνουν ισχυρές πτώσεις. Η πτώση αυτή είναι ένας λόγος που τα breakeven rates των πενταετών ομολόγων, ένα μέτρο των προσδοκιών των διαχειριστών για το ρυθμό πληθωρισμού στη διάρκεια ζωής των τίτλων, έχουν υποχωρήσει στο 2,50%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο.

Και όμως, ο συνάδελφός μου στο Bloomberg News Ριτς Μίλερ μεταδίδει ότι ένας διευρυμένος δείκτης πληθωριστικών προσδοκιών, τον οποίο ο πρόεδρος της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ επισήμανε ως την αιτία εν μέρει της τεράστιας αύξησης επιτοκίων του Ιουνίου, αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη άνοδο όταν δημοσιευτεί στις 15 Ιουλίου, σημειώνοντας ίσως ρεκόρ. Ο δείκτης κοινών πληθωριστικών προσδοκιών περιλαμβάνει περισσότερες από 20 ενδείξεις που μετρούν τη στάση των καταναλωτών, των αναλυτών και των επενδυτών απέναντι στις μελλοντικές αυξήσεις τιμών, επισημαίνει ο Μίλερ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης Ιουνίου της Fed που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη απλώς ενέτειναν τη σύγχυση. Παρόλο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν ότι τα επιτόκια ίσως χρειαστεί να συνεχίσουν να αυξάνονται για περισσότερο διάστημα προκειμένου αποτραπεί η παγίωση του υψηλού πληθωρισμού, ακόμη και αν αυτό επιβραδύνει την οικονομία, σημείωσαν επίσης ότι ορισμένες επιχειρηματικές επαφές τους είπαν πως οι προσλήψεις και η διατήρηση εργαζομένων έχουν βελτιωθεί και ότι η πίεση για πρόσθετες αυξήσεις μισθών φαίνεται να υποχωρεί. Με άλλα λόγια, ποιος ξέρει;

Η αγορά των ομολόγων θεωρείται από καιρό η σημαντικότερη στον κόσμο και αυτή που καθοδηγεί όλες τις υπόλοιπες. Οι διαχειριστές ομολόγων θεωρούνταν κάποτε τόσο ισχυροί και παντογνώστες που ο συγγραφέας Τομ Γουλφ τους περιέγραψε ως τους "Κυρίαρχους του Σύμπαντος" στο κλασικό του μυθιστόρημα του 1987 "Η πυρά της ματαιοδοξίας" (The Bonfire of the Vanities). Αλλά η τρέχουσα δεν είναι φυσιολογική εποχή. Όπως έχουμε δει ξανά και ξανά, οι άνευ προηγουμένου δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές των δύο τελευταίων ετών έχουν κάνει να μοιάζουν ανόητοι ακόμα και οι καλύτεροι και πιο έξυπνοι που προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα αντιδράσουν οι αγορές και η οικονομία. Η πρόσφατη αβεβαιότητα στην αγορά ομολόγων δείχνει ότι η τάση απέχει πολύ από το να τελειώσει.