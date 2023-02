Χρηματιστήριο: Απώλειες στην ημέρα - Δέκατη σερί θετική εβδομάδα

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως ολοκλήρωσε τη δέκατη θετική του εβδομάδα στη σειρά, ξεπερνώντας μάλιστα την πρώτη αναταραχή μετά από αρκετό διάστημα, με τις μεγάλες διακυμάνσεις που είχε τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,53% στις 1.113,36 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.123,04 μονάδων (+0,34%) και 1.111,86 μονάδων (-0,66%). Ο τζίρος ανήλθε στα 114,27 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,31 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,04 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,57% στις 2.707,10 μονάδες, ενώ στο -0,67% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.614,82 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 901,68 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας τώρα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96%, με τον FTSE 100 να έχει άνοδο 1,22%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 4,22%.

Δέκα ανοδικές εβδομάδες

Η αγορά οδεύει στο να σπάσει ένα ρεκόρ που έρχεται από τις "χρυσές εποχές" του 2004, όταν από τις 19 Νοεμβρίου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2005, ο Γενικός Δείκτης είχε συμπληρώσει 11 ανοδικές εβδομάδες και αθροιστικά κέρδη 13,1% από την αρχή του ράλι. Βέβαια, τώρα τα αθροιστικά του κέρδη στην παρούσα φάση ξεπερνούν το 22%, με εκείνα του τραπεζικού να ξεπερνούν το 44%.

Οι διορθωτικές κινήσεις επομένως όχι μόνο είναι εύλογες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβλημένες, με το ΧΑ να προσπαθεί να απαντήσει εάν η αγορά είδε στην παρούσα φάση την κορυφή της. Βέβαια, την εικόνα θολώνουν οι επιχειρηματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα, που οδηγούν πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε διαφοροποιήσεις. Και αυτό είναι άλλωστε μέρος της αγοράς, ότι δηλαδή οι εταιρικές εξελίξεις αποκτούν μεγαλύτερο νόημα και οι αγοραστές θα είναι πιο επιλεκτικοί έως ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των υπερβολών του προηγούμενου διαστήματος.

Μάλιστα ο Πέτρος Στεριώτης, CEO ΚΕΠΕΥ, θυμίζει το γνωστό χρηματιστηριακό αξίωμα "the trend is your friend until the end when it bends" (η τάση είναι ο φίλος σου μέχρι το τέλος, όταν ανατρέπεται). Κάποιες επιθετικές ανοδικές κινήσεις παίρνουν "καύσιμο" από τους underweight επενδυτές που εκμεταλλεύονται τα dip (πρόσκαιρες βυθίσεις) προκειμένου να ενισχύσουν τις θέσεις τους, αλλά και από τους "σορταρισμένους", οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν τις ανοιχτές (short) θέσεις τους το συντομότερο δυνατό.

Ολα βέβαια μπορεί να αλλάξουν ενόψει εκλογών, ειδικά μάλιστα εφόσον οι συμμετέχοντες στην αγορά τις θεωρούν ως ορόσημο για την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως εξήγησε στο Capital.gr o Άνταμ Κουρπιέλ, επικεφαλής στρατηγικής ομολόγων της Societe Generale, ο πρώτος οίκος που αναμένεται να δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα είναι η S&P και αν και η αξιολόγηση του Απριλίου δεν αποκλείεται να αποτελέσει θετική έκπληξη ωστόσο το πιο πιθανό σενάριο είναι η αναβάθμιση στο Investment Grade να έλθει τον Οκτώβριο. Με βάση τα όσα συνέβησαν μετά την αναβάθμιση της Πορτογαλίας στην επενδυτική βαθμίδα το 2017 από τον πρώτο οίκο, η SocGen αναμένει ανάλογο ράλι στα ελληνικά ομόλογα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Ελλάκτωρ, Ελληνικά Πετρέλαια και ΟΤΕ έκλεισαν με απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΛΧΑ, Coca Cola, Σαράντης, Alpha Bank, Quest, ΟΠΑΠ, Motor Oil και Τέρνα Ενεργειακή.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Autohellas, Βιοχάλκο, Τιτάν και Jumbo, με τη Εθνική να κλείνει αμετάβλητη. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Aegean, Λάμδα, Μυτιληναίος, Eurobank, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα και Πειραιώς.