Μάχες τίτλων θολώνουν το Χρηματιστήριο

της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμου εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο μετά τις έντονες διακυμάνσεις του τελευταίου διημέρου επιχειρεί να κρατήσει τα επίπεδα πάνω από τις 1.100 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,14% στις 1.117,66 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 12,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,20% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.717,05 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδη 0,59% στις 908,17 μονάδες.

Επιλεκτικότητα ενόψει

Στο επίκεντρο της αγοράς σήμερα βρίσκονται τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία άνοιξε την αυλαία των τραπεζικών ανακοινώσεων, με τους αγοραστές να ικανοποιούνται από τα μεγέθη της, ενώ στο στόχαστρο των πωλητών εξακολουθεί να βρίσκεται ο ΟΤΕ, παρά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ανακοίνωσε με σκοπό την ακύρωσή τους.

Είναι σαφές όμως ότι το ΧΑ μπαίνει σε μία φάση που οι εταιρικές εξελίξεις θα αποκτούν μεγαλύτερο νόημα και οι αγοραστές θα είναι πιο επιλεκτικοί εωσότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των υπερβολών του προηγούμενου διαστήματος. Άλλωστε, το ΧΑ οδεύει προς την 10η ανοδική εβδομάδα του και οι τεχνικοί ταλαντωτές του χρειάζονται να διορθώσουν τα επίπεδα.

Μάλιστα υπενθυμίζει ο Πέτρος Στεριώτης, CEO ΚΕΠΕΥ, θυμίζει το γνωστό χρηματιστηριακό αξίωμα "the trend is your friend until the end when it bends" (η τάση είναι ο φίλος σου μέχρι το τέλος, όταν ανατρέπεται). Κάποιες επιθετικές ανοδικές κινήσεις παίρνουν "καύσιμο" από τους underweight επενδυτές που εκμεταλλεύονται τα dip (πρόσκαιρες βυθίσεις) προκειμένου να ενισχύσουν τις θέσεις τους, αλλά και από τους "σορταρισμένους" που υποχρεούνται να καλύψουν τις ανοιχτές (short) θέσεις τους το συντομότερο δυνατό.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Τέρνα Ενεργειακή, ο ΟΤΕ, ο Σαράντης και η ΓΕΚ Τέρνα δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, σημειώνοντας απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Titan, Quest, Coca Cola, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Motor Oil, Jumbo, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, Aegean και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η Πειραιώς κερδίζει 2,01%, με την Εθνική να είναι στο +1,05%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΛΠ, ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια, Λάμδα, Alpha Bank και Eurobank, με τον Ελλάκτωρ να μην έχει μεταβολή.