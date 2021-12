Crypto-κλοπή τουλάχιστον $150 εκατ. από κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα BitMart

Η πλατφόρμα συναλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMart επιβεβαίωσε μια "μεγάλης κλίμακας παραβίαση ασφαλείας" κατά το Σαββατοκύριακο, ενημερώνοντας ότι χάκερς έκλεψαν περίπου 150 εκατ. δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

"Το επηρεαζόμενο ETH hot wallet και το BSC hot wallet μεταφέρουν ένα μικρό ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων στο BitMart. Όλα τα άλλα "πορτοφόλια" μας είναι ασφαλή και αβλαβή", ανέφερε η BitMart αρχικά, επισημαίνοντας πως "διεξάγουμε μια ενδελεχή επανεξέταση ασφαλείας και θα δημοσιεύουμε ενημερώσεις σύμφωνα με την εξέλιξή της".

Η BitMart ανεστειλε προσωρινά τις αναλήψεις "μέχρι νεωτέρας".

Ωστόσο, η εταιρεία ασφάλειας blockchain και ανάλυσης δεδομένων PeckShield -η οποία εφιστούσε την προσοχή για την συγκεκριμένη παραβίαση από το βράδυ του Σαββάτου- εκτίμησε ότι η λεία των χάκερ ανέρχεται σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια και έδωσε έναν λεπτομερή κατάλογο εκροών που περιλάμβανε περίπου 100 εκατ. δολάρια απώλειες στo blockchain του Ethereum και 96 εκατ. δολάρια απώλειες σε assets στο blockchain του Binance.

Η κλεμμένη λεία περιλάμβανε περιουσιακά στοιχεία από σχεδόν 50 tokens, συμπεριλαμβανομένων των Binance Coin, Safemoon και Shiba Inu.

Total estimated loss: ~200M (~100M on @ethereum and ~96M on @BinanceChain ). (Previously we only counted the loss on @ethereum). And here is the list of affected assets/amounts on @BinanceChain pic.twitter.com/cXXApDFtd7