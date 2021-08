Το έκανα "για πλάκα", λέει ο χάκερ πίσω από την κλοπή-"μαμούθ" κρυπτονομισμάτων αξίας 600 εκατ. δολ.

Ο χάκερ που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τη μεγαλύτερη στην ιστορία κλοπή κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, κατά την κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης Poly Network, αρπάζοντας κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 600 εκατ. δολαρίων, λέει τώρα ότι το έκανε "για πλάκα”.

Ήδη, από εχθές, και αφού η Poly επεδίωξε και τελικά ήρθε σε επικοινωνία με τους/τον δράστες/η της κυβερνοεπίθεσης, τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα άρχισαν να επιστρέφουν στις διευθύνσεις πορτοφολιών που έδωσε η Poly, κίνηση που ξένισε.

Η επιστροφή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων συνεχίστηκε και σήμερα, με την Poly Network να αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι έχουν ήδη επιστραφεί ψηφιακά νομίσματα αξίας 342 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 4,6 εκατ. δολάρια σε ethereum, 252 εκατ. δολάρια σε binance coins και 85 εκατ. δολάρια polygon, ενώ απομένουν να επιστραφούν επιπλέον ethereum αξίας 268 εκατ. δολάρια.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M



The remaining is $268M on Ethereum