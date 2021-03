Τα 4 megatrends που "βλέπει" το private banking της Τράπεζας Πειραιώς

Του Λεωνίδα Στεργίου

Μία από τις πιο γνωστές φράσεις στους επενδυτικούς κύκλους είναι η εξής: "Η τάση είναι ο φίλος σου" ("the trend is your friend"). Ειδικά σε περιόδους μεγάλης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας, όπως η σημερινή, η οποία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των χαμηλών επιτοκίων, η συσσώρευση κεφαλαίων σε ορισμένους κλάδους καθορίζει και την επενδυτική στρατηγική.

To private banking της Τράπεζας Πειραιώς, στις ενημερώσεις που δίνει στους μεγάλους πελάτες, προτείνει την εναλλαγή μεταξύ κλάδων και θεματικών Megatrends, με αναπτυξιακή προοπτική, σε περιβάλλον χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων, παράλληλα με τις επιλογές ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, αλλά και πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός, ως αντιστάθμιση για τις περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Η επενδυτική ομάδα πιστεύει ότι τα πακέτα στήριξης από τις κεντρικές τράπεζες δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους που σχετίζονται με υψηλές αποτιμήσεις στα χρηματιστήρια.

Το μοντέλο Wealth Solutions που χρησιμοποιεί το private banking της Πειραιώς βοηθά στον εντοπισμό των τάσεων και των επενδυτικών ευκαιριών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη παρουσίαση, οι τάσεις που ενέχουν ευκαιρίες είναι οι εξής:

Value Investing: Μετά από περιόδους κρίσεων και σημαντικά γεγονότα, παρατηρείται επιτάχυνση των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, υψηλή ρευστότητα και προοπτικές, εμφανίζουν ελκυστικότερες αποτιμήσεις, καθώς δεν έχουν ανακάμψει πλήρως από τα χαμηλά του 2020, σε αντίθεση με τις μετοχές εταιριών με αναπτυξιακή πορεία, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η τρέχουσα συγκυρία στον τομέα των επιτοκίων και του υψηλού εταιρικού χρέους, καθιστά την επιλογή αυτής της κατηγορίας επενδύσεων αρκετά ελκυστική.

Health Care Trends: Ο τομέας της υγείας παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος, λόγω των εξελίξεων στον τομέα της πανδημίας. Ωστόσο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος επεκτείνεται πλέον σε τομείς προηγμένης έρευνας, εμβολίων, κοινωνικής περίθαλψης και περιβαλλοντικής υγείας, έξυπνης ιατρικής, βιοτεχνολογίας, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας τον κλάδο υγείας με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Καθώς τα νέα εμβόλια και οι θεραπείες παρέχουν μια αχτίδα ελπίδας, ο επιταχυνόμενος ρυθμός καινοτομίας θα μας εξοπλίσει αποτελεσματικότερα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Environmental, Social and Governance Investing (ESG): Το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων αποκτά μόνιμο χαρακτήρα στις επενδυτικές επιλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στοχεύει στην "πράσινη ανάπτυξη" και το ενδιαφέρον παραμένει πολύ ισχυρό, με τις καθαρές εισροές σε ETFs με χαρακτηριστικά ESG να ξεπερνούν τα 22 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2020, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής στήριξης των κυβερνήσεων για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας διοχετεύεται μέσω προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας της το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ενώ η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται παγκοσμίως.

Digital Innovation: Η επιτάχυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών είναι επιβεβλημένη και πρωτοφανής. Στην ψηφιακή εποχή, είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες να κατανοήσουν τη σημασία της τεχνολογικής προόδου και να προβλέψουν τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν και τα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα. Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση των υφιστάμενων τάσεων, ενώ αποκάλυψε την αδυναμία εκείνων που δεν τις έχουν ακόμη ενσωματώσει. Ειδικότερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η FinTech έχει ήδη φέρει επανάσταση, στηρίζοντας την καινοτομία και φαίνεται ότι θα διαμορφώσει τη μελλοντική πορεία του κλάδου. Είναι επί του παρόντος μια βιομηχανία 150 δισ. δολάρια, που εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά τα επόμενα 5 έτη. Η μεγαλύτερη ανάγκη για λογισμικό κυβερνοασφάλειας, εξαιτίας της επιταχυνόμενης ηλεκτρονικής συναλλακτικής δραστηριότητας και η ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι μόνο δύο παραδείγματα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Στρατηγική

Το 2021, το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς θα συνεχίσει να εστιάζει στις υπεύθυνες επενδύσεις και στην αειφόρο ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ESG -που αποτελούν διεθνή επενδυτικά megatrends-, αφήνοντας πράσινο αποτύπωμα στη διαχείριση περιουσίας. Μέσω του International Private Banking, διαφοροποιείται, έχοντας αποκλειστικές συνεργασίες με τη Lombard Odier και την Edmond de Rothschild, δύο από τους σημαντικότερους ελβετικούς χρηματοοικονομικούς οίκους, με υψηλή εξειδίκευση και αιώνες ιστορίας και εμπειρίας στο private banking, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παγκόσμιας εμβέλειας.