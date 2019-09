Κρίσιμο τεστ για αγορά - εισηγμένες το roadshow στο Λονδίνο, επιστρέφουν τα μεγάλα funds

Των Νίκου Χρυσικόπουλου-Ελευθερίας Κούρταλη

Ως κρίσιμο τεστ για την αγορά και τις εισηγμένες χαρακτηρίζουν χρηματιστηριακά στελέχη το εφετινό Annual Greek Roadshow του Ομίλου ΕΧΑΕ στο Λονδίνο που ξεκινά σήμερα, υπό συνθήκες σαφέστατα βελτιωμένες σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.

Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2014, η κοινότητα των θεσμικών επενδυτών του Λονδίνου αναζητούσε απάντηση στο ερώτημα "what is Syriza?”, επιχειρώντας να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της τότε επερχόμενης αλλαγής πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Φυσικά, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τότε το κλείσιμο των τραπεζών και του Χρηματιστηρίου, την επιβολή capital controls και τον κίνδυνο άμεσου εξοβελισμού της χώρας από την Ευρωζώνη.

Όσοι, ωστόσο, αποφάσισαν πως θα μειώσουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα, όπως η Capital Group of Companies που μείωσε αισθητά τις θέσεις της σε τραπεζικούς και άλλους τίτλους, απέφυγαν την τεράστια φθορά των ελληνικών assets και μια πτώση της τάξης του 35% στο Χρηματιστήριο (από τις Ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου 2014 με νικητή το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις ευρωεκλογές τον εφετινό Μάιο με νικητή τη ΝΔ) την τελευταία 5ετία.

Πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά: η αλλαγή πολιτικού σκηνικού, οι κινήσεις για την αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης με αγορές και επενδυτές και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έχουν αποτυπωθεί στο ράλι των ελληνικών κρατικών ομολόγων και η "βουτιά” στις αποδόσεις τους, με το 10ετές να διαπραγματεύεται σήμερα με yield κάτω του 1,5%. Ο τερματισμός των capital controls, η άρση εμποδίων που κρατούσαν καθηλωμένες εμβληματικές επενδύσεις, η δημιουργία ενός ισχυρού υπόβαθρου για την προσέλκυση επενδύσεων και η μείωση του country risk έχουν δημιουργήσει ένα θετικό momentum το οποίο επιδιώκεται να ενισχυθεί στο εφετινό 14ο Annual Greek Roadshow του Ομίλου ΕΧΑΕ στο Λονδίνο που πραγματοποιείται στο διάστημα 18 -19 Σεπτεμβρίου.

Επανεμφάνιση ποιοτικών παικτών

Το εφετινό roadshow ξεκινά με ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ΟΤΕ με επιτόκιο στο 1% και 4 φορές υπερκάλυψη (οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές άνω των 2,25 δισ. ευρώ) αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης προφανώς προς τις προοπτικές του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της χώρας αλλά και απέναντι στην Ελλάδα. Η ιστορική για ελληνική εισηγμένη επιτυχία αποτελεί θέμα συζήτησης στο roadshow, αναφέρουν στελέχη εισηγμένων που βρίσκονται ήδη στη βρετανική πρωτεύουσα, και αναμένεται σε γενικές γραμμές να δημιουργήσει ένα θετικό αντίκτυπο στις άνω των 560 one to one συναντήσεις που έχουν ήδη κλειστεί μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών.

Το πλέον ενθαρρυντικό, αναφέρουν οι συνομιλητές από το Λονδίνο, αποτελεί η επανεμφάνιση στο roadshow ποιοτικών επενδυτικών οίκων που δοκιμάζουν ξανά τα ελληνικά "νερά”, όπως η Fidelity, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες χρονιές οι περισσότερες συμμετοχές αφορούσαν σε hedge funds. "Ζητούμενο είναι να δώσουν το παρών νέοι παίκτες και όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ονόματα", αναφέρουν από το Λονδίνο. Ήδη πέραν της Fidelity MGMT & Research, στην ατζέντα του roadshow περιλαμβάνονται ονόματα του βεληνεκούς των Goldman Sachs, Blackrock, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Hamblin Watsa, INVESCO, Schroders, Wellington κ.α

Μια ακόμη διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές είναι πως υπάρξει αυξημένη συμμετοχή από θεσμικά κεφάλαια που τοποθετούνται σε εταιρικές εκδόσεις, κάτι που αιτιολογείται από τη θετική πορεία των ελληνικών ομολόγων, των εταιρικών εκδόσεων που προηγήθηκαν αλλά και όσων έπονται (ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ κλπ).

Καταλύτης οι τράπεζες

Πρωταγωνιστής των ραντεβού στο roadshow είναι ο τραπεζικός κλάδος, με τα υψηλόβαθμα στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς να έχουν γεμάτη την ατζέντα τους με συναντήσεις με μεγάλα καθώς και μικρότερα funds. Σύμφωνα με πληροφορίες για την κάθε τράπεζα ξεπερνούν τα 30 τα προγραμματισμένα meetings και είναι "σαφώς περισσότερα σε σχέση με πέρσι, στο αντίστοιχο roadshow όπου το κλίμα ήταν έντονα επιφυλακτικό με το Χ.Α και τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται απανωτά κύματα ρευστοποιήσεων", όπως σημείωσε στο Capital.gr, κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος. Μεταξύ των funds που έχουν one-to-one συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών είναι τα Oaktree, Polar Capital, T Rowe Price και TT International.

Οι αναλυτές των διεθνών οίκων ήδη είναι πιο θετικοί για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ το αισιόδοξο κλίμα των τριών προηγούμενων τραπεζικών roadshows στις αρχές Σεπτεμβρίου σε Λονδίνο και ΗΠΑ ( από Goldman Sachs, HSCB και Citi) αναμένεται να... μεταδοθεί και στο The May Fair Hotel σήμερα και αύριο.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί το σχέδιο του ΤΧΣ για τα κόκκινα δάνεια (APS) του οποίου η έγκριση από την DG Comp αναμένεται άμεσα, με τα funds να στρέφονται στο "πότε" αλλά και στις τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής του και στο κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες συνδυαστικά με τα δικά στους σχέδια για μείωση των NPEs.

Επίσης, η πρόοδος που καταγράφουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά τα σχέδια μείωσης των NPEs και το κατά πόσο θα επιτύχουν τους στόχους του επόμενου διαστήματος, μετά και τα θετικά στοιχεία του β' τριμήνου όπου παρατηρήθηκε συνέχιση της μείωσης των NPEs και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αναμένεται να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων των funds στα ραντεβού. Οι πρόσφατες κινήσεις των τραπεζών, όπως η ολοκλήρωση της συγχώνευσης Eurobank - Grivalia, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να υλοποιήσει το σχέδιο μετασχηματισμού (επιτάχυνση της μείωσης των NPEs), η ανταλλαγή του Titlos, το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, οι πωλήσεις NPEs και η έκδοση του Tier II ομολόγου της Εθνικής, η συμφωνία με την Intrum, έκδοση Tier II ομολόγου και η ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Πειραιώς καθώς και η προετοιμασία του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank, αποτελούν ενέργειες που δείχνουν ότι οι διοικήσεις των τραπεζών είναι δεσμευμένες να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς. Αυτό σύμφωνα με τους αναλυτές αποτελεί ένα σημαντικό "ατού" που φέρνουν μαζί τους στο Λονδίνο οι τραπεζίτες.

Τα ραντεβού

Όπως από εχθές έγραψε το Capital.gr. τα επενδυτικά κεφάλαια και οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που θα δώσουν φέτος το παρών στο 14ο Ετήσιο Greek Roadshow στο Λονδίνο προσεγγίζουν τα 100, ενώ ο αριθμός των fund managers που θα συμμετάσχει στο roadshow στο ξενοδοχείο The May Fair αναμένεται αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας ήδη τους 134. Με βάση τα πρώτα στοιχεία, υψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών για συναντήσεις με τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών εισηγμένων είναι οι τράπεζες, ο ΟΠΑΠ, η Μυτιληναίος, η Intralot, οι κατασκευαστικοί όμιλοι, τα ΕΛΠΕ κ.α.

Οι ελληνικές εισηγμένες από τον κλάδο της υψηλής αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο επίπεδο είναι οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα - Terna Energy, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile Software, ΔΕΗ, Σαράντης, Τιτάν και Βιοχάλκο.

Σήμερα το απόγευμα ξεκινούν οι πρώτες one-to-one συναντήσεις, το βασικό σκέλος του roadshow θα λάβει χώρα αύριο Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, ενώ σειρά συναντήσεων θα έχουν ο CEO του Ομίλου ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης και η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.