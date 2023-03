Vodafone Flex: O νέος ευέλικτος τρόπος να αποκτούν όλοι τα προϊόντα τεχνολογίας που θέλουν, στην τιμή που επιλέγουν

Η Vodafone φέρνει το Vodafone Flex, την νέα ευέλικτη και ελκυστική οικονομική πρόταση στην Ελληνική αγορά, που προσφέρει μέσα από τα καταστήματα Vodafone σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις την απόλυτη ευελιξία στην αγορά συσκευών τεχνολογίας, στα μέτρα του πελάτη. Πρώτη η Vodafone στην ελληνική αγορά προσφέρει τη δυνατότητα για άτοκες δόσεις μέσω του Vodafone μηνιαίου λογαριασμού ή τραπεζικής χρηματοδότησης ή και πιστωτικής κάρτας.

Το Vodafone Flex αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης, το οποίο προσφέρει ευέλικτους τρόπους πληρωμής και εξασφαλίζει μηδενικά επιτόκια για αγορές, με δόσεις στον λογαριασμό (έως 24 άτοκες δόσεις) ή χρηματοδότηση μέσω τράπεζας (από 6 έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς έξοδα φακέλου) ή αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας (έως 48 άτοκες δόσεις). Το Vodafone Flex περιλαμβάνει όλες τιςπροϊοντικές κατηγορίες του χαρτοφυλακίου προϊόντων της αλυσίδας καταστημάτων Vodafone, όπως Smartphones, Tablet, Smart TVs, κονσόλες, αξεσουάρ και gadgets τεχνολογίας και άλλα.

Για να γιορτάσει την εμπορική διάθεση του Vodafone Flex, η αλυσίδα καταστημάτων Vodafone προσφέρει έως τις 30 Απριλίου 2023 πρόσβαση σε χρηματοδότηση με άτοκες δόσεις και δωρεάν τα έξοδα φακέλου για αγορές συσκευών έως 36 δόσεις.

Χάρη στην πρόσβαση σε μηδενικά επιτόκια που προσφέρει το Vodafone Flex στους πελάτες της εταιρίας, το όφελος που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση στις αγορές συσκευών τεχνολογίας π.χ. για μια συσκευή των 500 ευρώ προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 110 ευρώ σε σχέση με αντίστοιχες διευκολύνσεις του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, το Vodafone Flex συνοδεύεται από εργαλεία περαιτέρω μείωσης του κόστους αγοράς τεχνολογικών προϊόντων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, όπως η επιδότηση ανανέωσης ή νέας σύνδεσης και το Vodafone Buy Back (η πλατφόρμα αγοράς μεταχειρισμένων συσκευών της Vodafone), αλλά και από επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρουν αξία μέσα από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone, όπως η #oμάδαReady, το Vodafone Express Repair και το πακέτο προνομίων Giga Ready.

Έτσι, με το Vodafone Flex η αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone προσφέρει σε όλους την τεχνολογία που χρειάζονται στην τιμή που επιλέγουν με πολλαπλές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, κάνοντας την αγορά τεχνολογικών συσκευών πιο προσιτή και προσβάσιμη από ποτέ. Έτσι, καλύπτει το σύνολο των τεχνολογικών αναγκών τόσο των οικογενειών όσο και των μικρών επιχειρήσεων, σε μία εποχή που είναι γεμάτη προκλήσεις λόγω της αύξησης των τιμών και του πληθωρισμού.

Το Vodafone Flex είναι διαθέσιμο σε όλους τους υφιστάμενους ή νέους οικιακούς συνδρομητές συμβολαίου κινητής ή συνδυαστικών προγραμμάτων, τους πελάτες καρτοπρογράμματος, καθώς και τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Φάνης Δουγέκος, Διευθυντής της Αλυσίδας Καταστημάτων Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: "Τα καταστήματα Vodafone είναι η καρδιά της εταιρείας και κινητήριος δύναμη της εμπορικής της δραστηριότητας. Ακούμε τους πελάτες μας, απαντούμε στα προβλήματά τους και επενδύουμε στη αλυσίδα καταστημάτων μας, εισάγοντας νέες εμπορικές καινοτομίες που για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εξασφαλίζουν απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές επιλογές για όλους".



Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/41QWY5t

