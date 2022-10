Xάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ανάμεσα σε 164 χώρες

"Εκθέσεις όπως η Beyond μας θυμίζουν ότι πρέπει να πάμε beyond, ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα παραπάνω" επισήμανε από το βήμα των εγκαινίων της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond, ο...