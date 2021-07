Κ. Λάπας: Έτσι έρχονται οι μεγάλοι επενδυτές στην ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων

Η αυξημένη ανάγκη για υπηρεσίες θεματοφυλακής επιβεβαιώνει το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές για την ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων. Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Capital.gr ο επικεφαλής των υπηρεσιών Securities Services της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Λάπας, εξηγώντας ότι σε μια αγορά που διεθνοποιείται, μεγάλοι ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές, όπως αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά ταμεία, έχουν ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου να διαχειριστούν τη ρευστότητα, να διατηρήσουν το κόστος και τον κίνδυνο των συναλλαγών σε χαμηλό επίπεδο, και ταυτόχρονα να έχουν πρόσβαση σε πολλές αγορές εντός και εκτός συνόρων. Συνεπώς η ύπαρξη και η προσφορά των υπηρεσιών αυτών αποτελεί και μέσο εμπιστοσύνης και προσέλκυσης μεγάλων επενδυτών, καθώς αναζητούν αγορές με εργαλεία, με τα οποία νιώθουν οικείοι.

Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από υπηρεσίες θεματοφυλακής, τις οποίες προσφέρει η Eurobank, μέσω του τομέα Securities Services. Στη συνέντευξή του, ο κ. Λάπας εξηγεί αναλυτικά τις ανάγκες που καλύπτουν οι υπηρεσίες θεματοφυλακής, τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες, αλλά και το εύρος των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Securities Services της Eurobank και πρόσφατα έλαβαν διεθνή διάκριση.

Συνέντευξη στον Λεωνίδα Στεργίου



- Τι είναι και ποιες ανάγκες καλύπτουν οι υπηρεσίες Securities Services της Eurobank;

Στην "καρδιά" των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών βρίσκεται η διακίνηση της ρευστότητας και η ομαλή μετατροπή της σε διάφορες μορφές επενδυτικών προϊόντων. Οι υπηρεσίες αποτελούν νευραλγικό κομμάτι των κεφαλαιαγορών, όπου αυξάνονται διαρκώς οι απαιτήσεις των επενδυτών και συμμετεχόντων σε αυτές για ρευστότητα, διαφάνεια, προστασία των επενδύσεων και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα (operational efficiency). Πρόκειται για ένα δομικό στοιχείο στο οικοδόμημα της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, καθότι ένας βασικός συντελεστής ανάπτυξης των οικονομιών είναι η αποδοτική επένδυση κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία επιτυγχάνεται με την ομαλή, ταχεία και χωρίς υψηλό κόστος διακίνηση της ρευστότητας και τη συνεχή μετατροπή της σε διάφορες μορφές επενδυτικών προϊόντων.

Οι μετασυναλλακτικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πρακτικά η τεχνική υποδομή για να μετατραπεί η ρευστότητα από τη μορφή του χρήματος στις διάφορες μορφές υποκατάστατων αυτού στην κεφαλαιαγορά, δηλαδή διαφόρων Χρηματοπιστωτικών Μέσων (ΧΜ), όπως είναι τα χρεόγραφα / αξιόγραφα.

Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες αυτές γεφυρώνουν τις κεφαλαιαγορές, καθότι η εγχώρια και διεθνής διακίνηση του κεφαλαίου με τη μορφή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων δεν είναι εφικτή εάν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την ανταλλαγή αξιών και τίτλων, τη φύλαξη και εν γένει τη διαχείριση (π.χ. εταιρικές πράξεις).

Μιλώντας ειδικά για τη χώρα μας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες διευκολύνουν και διασφαλίζουν τις επενδύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις, με όφελος συνολικά για την ελληνική οικονομία. Η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών θεματοφυλακής είναι μάλιστα ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα για την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε φάση μετάβασης από έναν πιο περιορισμένο σε έναν σαφώς πιο διευρυμένο επενδυτικό ορίζοντα, διεθνούς προοπτικής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ύπαρξη μιας αναβαθμισμένης αγοράς μετασυναλλακτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο.

- Σε ποιους απευθύνεται; Ποιοι είναι οι πελάτες σας;

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε Ιδιώτες και Θεσμικούς πελάτες, όπως: Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), Εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Χρηματιστηριακές Εταιρείες (ΑΧΕΠΕΥ), Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), πελάτες Private Banking της Τράπεζας, πελάτες Retail Της Τράπεζας, τράπεζες εξωτερικού, Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, corporate πελάτες της Τράπεζας. Επιπλέον, απευθυνόμαστε σε Εκδότριες Εταιρείες καθώς και σε επιχειρηματικούς Ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως Θεματοφύλακας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατέχουμε το υψηλότερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά (31,44% την 25/06/2021) ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank, με την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, κατατάσσεται επί σειρά ετών στις κορυφαίες θέσεις με υψηλά μερίδια στις αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Τι κερδίζει ο πελάτης από τις υπηρεσίες αυτές;

Το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρεται, λειτουργεί συμπληρωματικά προς όφελος των πελατών της Τράπεζας, δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και συνδυαστικά οδηγεί σε ελκυστικές εμπορικές συμφωνίες. Οι πελάτες της Eurobank απολαμβάνουν άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, τόσο σε λειτουργικό / καθημερινό επίπεδο από τους αποκλειστικούς Account Managers, όσο και στην υποστήριξη της συνολικής τους σχέσης με την Τράπεζα, από τους Relationship Managers. To σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας εργασίες ή υποχρεώσεις έναντι των Φορέων Αγοράς, εκκαθαριστικών μηχανισμών και αντισυμβαλλομένων, με ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια, διευκολύνοντάς (τους πελάτες) να πετύχουν και οικονομίες κλίμακος με συνολική διαχείριση της ρευστότητας και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους. Ειδικότερα, σε περιόδους υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, τα οφέλη για τους πελάτες είναι πολλαπλάσια, αφού δεν απαιτείται οι ίδιοι να δεσμεύουν χρηματικά κεφάλαια για την απευθείας συμμετοχή τους στους συγκεκριμένους εκκαθαριστικούς μηχανισμούς. Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν στους πελάτες να εστιάζουν στις βασικές τους δραστηριότητες και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δικών τους πελατών. Ταυτόχρονα, επωφελούνται σημαντικά καθώς μετατρέπουν μεταβλητά κόστη σε σταθερά, εξοικονομούν πόρους που θα διέθεταν για αγορά / συντήρηση / αναβάθμιση συστημάτων, προσαρμογή στην πολυπλοκότητα των κανονιστικών αλλαγών, εκπαίδευση / πιστοποιήσεις υπαλλήλων κ.ά.

- Ποια είναι η δέσμη υπηρεσιών που θα βρει ένας επενδυτής στη Eurobank σε αυτό το πεδίο;

Η Eurobank προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες:

* Θεματοφυλακής (Custody & Asset Servicing) στην ελληνική και την κυπριακή αγορά με συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου σε συνεργασία με τους φορείς της Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, μέσω του επιλεγμένου δικτύου στο εξωτερικό (τοπικοί υπο-Θεματοφύλακες και διεθνή αποθετήρια), οι πελάτες της Τράπεζας έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε πλήθος ξένων αγορών μέσω ενός μοντέλου εξυπηρέτησης, που προσφέρει λειτουργική αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ανταγωνιστικά κόστη.

* Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών/Κύπρου, ΧNet, Παραγώγων και Ενέργειας.

* Διαχείρισης Μετοχολογίου Εταιριών και Εκπροσώπου Ομολογιούχων.

Ταυτόχρονα, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία, αποτελούμε το μοναδικό και πρωτοπόρο πάροχο, στην Ελλάδα, ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διοίκησης Συλλογικών Χαρτοφυλακίων (Fund Services) σε Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενώ, επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες Διοίκησης Χαρτοφυλακίων Πελατών (Middle Office Services) σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαχειριστές Κεφαλαίων Πελατών, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Επαγγελματικά Ταμεία κ.ά.

- Επομένως, έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα από Έλληνες και ξένους επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την αγορά ομολόγων, παραγώγων και ενέργειας. Ποιες είναι οι τάσεις που βλέπετε;

Επιβεβαιώνεται, σε σταθερή βάση και με αυξανομένη δυναμική, η τοποθέτηση / επένδυση ημεδαπών και ξένων επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση της Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών και στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, όσο όμως και στην υπερκάλυψη που καταγράφεται στις εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου αλλά και άλλων ελληνικών εταιρειών.

- Πρόσφατα κερδίσατε μια σημαντική διεθνή διάκριση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι διεθνείς διακρίσεις είναι μια αναγνώριση για όλη την ομάδα και την, υψηλού επιπέδου, συλλογική δουλειά που γίνεται στη Τράπεζά μας και στο Global Transaction Banking και μια ψήφος εμπιστοσύνης στο στοχευμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι διεθνείς διακρίσεις του Τομέα Securities Services μεταξύ εγχώριων και ξένων κορυφαίων τραπεζών, με πιο πρόσφατη την ανάδειξη του Τομέα ως τον Καλύτερο Υπο-Θεματοφύλακα στην Ελλάδα "Best Sub-Custodian Bank in Greece” για το 2021, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance αποτελούν, διαχρονικά, επιστέγασμα των προσπαθειών αυτών. Επίσης σημαντική είναι η πρόσφατη διάκρισή μας ως "Outstanding Performer, Southern Europe 2020”, στο πλαίσιο του ετήσιου Agent Banks in Emerging Markets Survey από το περιοδικό Global Custodian, σημείο αναφοράς, διεθνώς, στο χώρο των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών.

Δημιουργούμε τις λύσεις που αναζητούν οι πελάτες μας και δεν προσφέρουμε απλά και μόνο υπηρεσίες. Πρωταρχικός μας στόχος διαχρονικά είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας με τους πελάτες μας, οι οποίες οδηγούν σε αμοιβαίως επωφελείς και μακροχρόνιες συνεργασίες, σχεδιάζοντας, προτείνοντας και υλοποιώντας λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους και τις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες.

Τα επόμενα βήματα, με τον πελάτη σταθερά στο επίκεντρο και στόχο την όσο πιο άμεση, συνεχή και με προστιθέμενη αξία παροχή υπηρεσιών, προβλέπουν περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών:

* Σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.

* Σαφή ψηφιακό προσανατολισμό.

* Περαιτέρω απλοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών.