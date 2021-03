Στρ. Μολυβιάτης (ΕΤΕ): Οι συστημικές τράπεζες δεν απειλούνται από τις ιντερνετικές

Δάνεια online προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ψηφιακές υπογραφές και ανταλλαγή εγγράφων χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα, έρχονται, μεταξύ άλλων, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο υπεύθυνος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εθνικής Τράπεζας, κ. Στράτος Μολυβιάτης (Chief Operating Officer), σε συνέντευξή του στο Capital.gr, αναφέρεται στους τρεις πυλώνες ανάπτυξης της Τράπεζας, περιγράφει το μέλλον του online banking και εξηγεί το νέο ρόλο του καταστήματος στη νέα εποχή. Ο κ. Μολυβιάτης παρουσιάζει τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ προειδοποιεί για μία έκπληξη, την οποία επιφυλάσσεται να τη μάθουν πρώτοι οι πελάτες της Εθνικής συνοδευόμενη με την αναβάθμιση του portal της ΕΤΕ. Τέλος, ο κ. Μολυβιάτης εξηγεί το γιατί οι συστημικές τράπεζες, τουλάχιστον, δεν απειλούνται από τις αμιγώς ιντερνετικές ή τα ψηφιακά συστήματα πληρωμών. Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του, η πανδημία έδειξε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών δεν κατάφεραν να κερδίσουν μερίδια αγοράς, παρά την άνοδο των online πληρωμών. Η πράξη δείχνει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν μπορούν εύκολα να παρέχουν πλήρη τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, διότι αυτό σημαίνει χορηγήσεις δανείων, πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες. Εδώ, η εποπτεία και η διαχείριση κινδύνων απαιτεί τεράστια κόστη, επενδύσεις, τεχνογνωσία, ειδικές άδειες και εποπτεία που δεν είναι δεδομένα όπως σε μια παραδοσιακή τράπεζα.

Συνέντευξη στον Λεωνίδα Στεργίου

- Τι σημαίνει για εσάς στην Εθνική Τράπεζα ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός; Προφανώς αναφέρεστε σε κάτι ευρύτερο, εκτός από το e-banking και το mobile banking;

Όντως όταν μιλάμε για τη digital agenda στις τράπεζες υπάρχει η τάση να περιορίζεται η συζήτηση στο internet και το mobile banking. Στην Εθνική τρέχουμε ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού από το 2018, το οποίο διατρέχει τον οργανισμό οριζόντια. Όταν στην αρχή του προγράμματος κληθήκαμε να ορίσουμε την περίμετρό του, την προσδιορίσαμε σε τρεις βασικές ενότητες:

- Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του Customer Service

- Αυτοματοποίηση του τρόπου που λειτουργεί η τράπεζα

- Ριζική αλλαγή του μοντέλου δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών

- Τι προβλέπει ειδικότερα το επιχειρησιακό σας σχέδιο, για αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Ποιοι είναι οι πυλώνες, τα milestones, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα;

Οι προαναφερθείσες ενότητες αποτελούν και τους βασικούς μας πυλώνες.

Στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του customer service, o στόχος είναι δώσεις στον πελάτη τη δυνατότητα να εκτελέσει γρήγορα και απλά το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα, και ταυτόχρονα να μετατρέψεις τη εμπειρία του στο φυσικό δίκτυο σε ευχάριστη, αποτελεσματική και paperless.

Η αυτοματοποίηση στοχεύει στον εσωτερικό πελάτη, τις μονάδες τις τράπεζας. Απλοποιούνται οι εργασίες, μειώνεται ο χρόνος και η προσπάθεια εκτέλεσής τους, και καταργείται το χαρτί.

Στα δε προϊόντα και υπηρεσίες ο στόχος είναι να δημιουργήσεις νέα revenue streams από νέες και καινοτόμες δραστηριότητες στον ψηφιακό κόσμο.

Ήδη έχουμε εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στόχων μας για τον πρώτο πυλώνα και θέλουμε να βρισκόμαστε στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης και για τους άλλους δύο στο τέλος της χρονιάς. Η βελτίωση είναι φυσικά συνεχής.

- Πόσα κεφάλαια πρόκειται να επενδύσετε στον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πού σχεδιάζετε να ρίξετε το βάρος των επενδύσεων;

Οι επενδύσεις μας είναι συνεχείς και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους της Εθνικής. Αυτό αποδεικνύει πόσο σοβαρά έχουμε πάρει την τεχνολογική πρόκληση που θέτει η δεκαετία.

Το βάρος των επενδύσεων απορροφά, ο πλήρης εκμοντερνισμός των core banking platforms που έχουμε, (θέμα κεντρικό και στην digital και στην cloud agenda της Εθνικής), η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την εκμετάλλευση δεδομένων, η αυτοματοποίηση της πλειονότητας των customer journeys μέσω workflow συστημάτων καθώς και η αντικατάσταση των περιφερειακών εφαρμογών μας με λύσεις out of the box.

- Ποια είναι τα προϊόντα/υπηρεσίες μέσα από τα ψηφιακά κανάλια που θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα από την ΕΤΕ;

Εργαζόμαστε πολύ εντατικά στο digital on boarding και άλλων segments της πελατείας μας πέρα από τους ιδιώτες που πρώτοι παρουσιάσαμε στην ελληνική αγορά, καθώς και στη διάθεση δανείων για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι digital end to end.

Έχουμε, επίσης, ένα ευρύ σχέδιο για ψηφιακές υπογραφές στο internet και mobile banking τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους υπαλλήλους της τράπεζας σε έγγραφα που τώρα ανταλλάσσονται στο κατάστημα.

Έχουμε δημιουργήσει προϊόντα που είναι βασισμένα στα open banking APIs και απευθύνονται στους Corporate και SME πελάτες μας.

Ετοιμάζουμε νέο portal για την Τράπεζα προς το τέλος της χρονιάς καθώς και μια έκπληξη στο mobile app μας.

- Τι σημαίνει/ποιο το όφελος του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΤΕ για τον πελάτη και ποιο για τον μέτοχο της τράπεζας;

Ο πελάτης έχει απλότητα, αμεσότητα και πληρότητα στις τραπεζικές του συναλλαγές, τις οποίες θα εκτελεί με ασφάλεια από το σπίτι του. Η εμπειρία του δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτήν των global digital leaders.

Το όφελος για την Τράπεζα είναι πρόδηλο. Υπάρχει τεράστια μείωση κόστους από την μετακίνηση κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων συναλλαγών στα digital κανάλια, καθώς και από την αυτοματοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ακόμα ότι η δημιουργία revenue streams σε περιοχές όπως το data monetization και open banking ανοίγουν νέα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κεφάλαια για τις τράπεζες.

Οι μέτοχοι της Εθνικής πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη αλλαγή που επιτελείται στην τράπεζα. Η μείωση του operating cost μαζί με την πρωτοκαθεδρία στην οποία στοχεύουμε στον τραπεζικό χώρο νομίζω ότι δημιουργούν ένα πολύ θετικό αφήγημα.

- Μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά παραδείγματα ή σκηνές από το μέλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής; Για παράδειγμα, θα πουλάτε fintech υπηρεσίες; Ποιες;

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κάποιος το μέλλον της τραπεζικής. Έχει διαμορφωθεί η πεποίθηση, ότι οι τράπεζες θα χωρισθούν σε αυτές που θα διαλέξουν το ρόλο του banking products hub και θα στοχεύουν στους μεγάλους όγκους με μικρή κερδοφορία δίνοντας τα κανάλια διανομής σε big techs, και σε αυτές που θα παίξουν το ρόλο του life coach δίνοντας υπηρεσίες και προϊόντα που θα ξεφεύγουν από την τραπεζική περίμετρο. Δεν ξέρω αν τελικά αυτό θα είναι το end state.

Στην Εθνική μας ενδιαφέρουν πολύ δυο πράγματα που είναι στην κλασσική περίμετρο των Fintechs. Η εμπορευματοποίηση του Open Banking και το Data Monetization. Ειδικά για το δεύτερο, πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο εκμετάλλευσης, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή του πως το προσεγγίζουμε.

- Πόσο πιστεύετε ότι απειλούνται οι παραδοσιακές τράπεζες, όπως η Εθνική, από την είσοδο στην ελληνική αγορά μικρότερων αλλά πιο σύγχρονων και ευέλικτων ψηφιακών τραπεζών, όπως για παράδειγμα Ν26;

Η ερώτηση αυτή επανέρχεται συνεχώς τα δύο τρία τελευταία χρόνια αλλά έχει πάνω κάτω την ίδια απάντηση. Αν εξαιρέσουμε τον χώρο των payments ο οποίος είναι πολυδιασπασμένος διεθνώς, (αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται αλλεπάλληλα M&Αs σε Ευρώπη και Αμερική), οι συστημικές τράπεζες είναι πολύ δύσκολο να απειληθούν στα επόμενα 3 με 5 χρόνια από κάποιο fintech challenger. Παρόμοια εγχώρια εγχειρήματα δεν περπάτησαν και η πρόσφατη κρίση του COVID έδειξε δύο πράγματα.

Πρώτον, οι συστημικοί παίκτες κάλυψαν το digital gap με τους fintech σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρονιά που πέρασε και δεύτερον οι μεγάλες τράπεζες υπήρξαν το καταφύγιο του μέσου πελάτη εν μέσω κρίσης, ως σύμβολα σταθερότητας. Η άντληση ρευστότητας σε συνδυασμό με το χαμηλότερο τζίρο λόγω πανδημίας, έπληξαν ιδιαίτερα σκληρά όλες τους digital challengers, οι οποίοι φιλοδοξούσαν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς και στα δανειακά προϊόντα, ειδικά τα καταναλωτικά.

Όμως τα δανειακά προϊόντα είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία για μια finetch, με συγκεκριμένες κανονιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις που άπτονται του πυρήνα της τραπεζικής λειτουργίας. Σίγουρα, κάτι αρκετά πιο δύσκολο από τη διόδευση πληρωμών.

- Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τραπεζικές εργασίες μέσω καταστήματος συνεχώς μειώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Αν χαθεί το κατάστημα, μήπως χαθεί η προσωπική επαφή με τον πελάτη και το βασικό σημείο πώλησης-συμβουλευτικής και cross selling point; Μήπως αποδυναμωθεί το customer retention;

Η ουσία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ακριβώς αυτή. Η απελευθέρωση του καταστήματος από τις καθημερινές εγχρήματες και μη συναλλαγές και η στόχευσή του σχεδόν αποκλειστικά σε πωλησιακές λειτουργίες.

Το κατάστημα ως μέρος αναλήψεων, καταθέσεων, πληρωμών και ενημερώσεων τραπεζικών βιβλιαρίων οδεύει στο τέλος του. Δεν είναι βιώσιμο και επιδεινώνει την εμπειρία των πελατών μας. Το κατάστημα όμως ως τόπος πώλησης σύνθετων προϊόντων, παροχής επενδυτικών συμβουλών, καθώς και δέκτης σύνθετων ερωτημάτων, θα αποτελεί πάντα τον ανθρώπινο βραχίονα μας.

Βοηθώντας ακόμα περισσότερους πελάτες μας να γίνουν ενεργοί χρήστες των digital platforms, θα αποσυμφορήσουμε το κατάστημα από όγκο δουλειάς που πραγματικά δεν έχει λόγο να είναι εκεί. Η αναβάθμιση του customer experience ως απόρροια αυτών των ενεργειών, αλλά και της πληρότητας του digital offering της Εθνικής, πιστεύω ότι θα είναι εντυπωσιακή.