Θ. Σκυλακάκης: Πρόσθετα κονδύλια για στήριξη της εργασίας, στο τραπέζι η μείωση της προκαταβολής φόρου

Συνέντευξη στη Δήμητρα Καδδά

Δεν αποκλείει τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης συνέντευξή του στο Capital.gr. Επίσης εκτιμά πως τελικά η Ελλάδα ίσως λάβει πολύ περισσότερα από 1,5 δις ευρώ από την Κομισιόν για επιδότηση κόστους εργασίας από το SURE, δηλαδή από το σχέδιο στήριξης ευέλικτων μορφών απασχόλησης και προαναγγέλλει την ενεργοποίηση του ακόμα και από τον Ιούνιο, πριν έρθει το κοινοτικό χρήμα.

Αναφορικά με το επόμενο πακέτο μέτρων του Ιουνίου θεωρεί δεδομένη την διατήρηση της αποζημίωσης των 800 ευρώ για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή και τον Ιούνιο, ενώ προανήγγειλε ανακοινώσεις για τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης τις επόμενες ημέρες.

Κάνει σαφές πως η χώρα πρέπει να αποφύγει όχι μόνο τα υγειονομικά πισωγυρίσματα, αλλά και τις δημοσιονομικές υπερβολές. Επισημαίνει πως τούτο είναι το "κλειδί" για να παραμείνει η χώρα στις αγορές όπως τώρα το επιτυγχάνει.

Εξηγεί ότι στο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων στήριξης της οικονομίας, προτεραιότητα έχουν τα κλαδικά πακέτα όπως για παράδειγμα για τον τουρισμό, για τα οποία όμως ακόμη δεν υπάρχει ορίζοντας για το τι επιθυμούν να κάνουν οι εταιρείες του κλάδου.

Εξηγεί πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται τα μέτρα για τους κλάδους που ξεκινούν μεν αλλά θα βρίσκονται σε κρίση για λόγους υγειονομικούς και στους επόμενους μήνες. Όσο για τα μέτρα επανεκκίνησης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης από το 2021 και μετά, θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, αφού έχει διαμορφωθεί σε κάποιο βαθμό το υγειονομικό περιβάλλον διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και έχει διαφανεί η έκταση και η διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Ο υφυπουργός περιγράφει την αυτοματοποιημένη αποδοχή του ποσού που θα πάρει η επιχείρηση μέσα από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή στην πλατφόρμα που ενεργοποιείται άμεσα, με στόχο την άλλη εβδομάδα τα λεφτά να βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Προαναγγέλλει ειδικότερες πρόνοιες για εποχιακές επιχειρήσεις στο δεύτερο κύκλο του Ιουνίου.

Στο πεδίο του ΑΕΠ παραδέχεται πως οι αβεβαιότητες παραμένουν πολύ μεγάλες, αλλά αναφέρει πως η καλή υγειονομική αντιμετώπιση από πλευράς της κρίσης δίνει την αισιοδοξία για μία σχετικά καλή οικονομική πορεία και για πιο ρηχή ύφεση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-Χθες η Κομισιόν ανακοίνωσε τις νέες προβλέψεις της. Πιστεύετε πως η ελληνική οικονομία θα πορευθεί με μία ύφεση κοντά στο 5% φέτος ή με μεγαλύτερο πρόβλημα όπως εκτιμά η Ε.Ε.;

Οι διαφορές μας με την Επιτροπή εξηγούνται από το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει υπόψη τους την ρευστότητα 7 δισεκατομμύριων μέσω δανείων με εγγυοδότηση που προγραμματίζουμε, στο μακροοικονομικό τους σενάριο, καθώς και το ταχύτερο του αρχικά αναμενομένου άνοιγμα της οικονομίας στο οποίο προχωρεί η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε δύο σενάρια 4,7% και 7,9% τα οποία στηρίζονται στην υπόθεση ενός σοβαρού πλήγματος στον τουρισμό –που δεν καταλήγει όμως στο μηδενισμό του– καθώς και της αποφυγής ενός νέου lockdown μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι αβεβαιότητες παραμένουν πολύ μεγάλες, το ξέρουμε αυτό, όμως η καλή υγειονομική αντιμετώπιση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, που έχει αναγνωριστεί πλέον και διεθνώς, μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα έχουμε και μία σχετικά καλή οικονομική πορεία. Αυτό το δείχνει και η εμπειρία της ισπανικής γρίπης το 1918-19 όπου οι πόλεις που είχαν καλή υγειονομική πορεία είχαν επίσης και ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη.

-Η Κομισιόν δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ από τις πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει ή προαναγγείλει. Πότε θα αρχίσει η ροή χρήματος και πόσα λεφτά θα φτάσουν στα κρατικά ταμεία μέσω για παράδειγμα του ΕΣΠΑ ή του SURE; Θα είναι μέρος των παρεμβάσεων 24 δισ. ευρώ που έχουν εξαγγελθεί για φέτος; Φτάνουν για να εφαρμόσετε την πολιτική σας;

Πράγματι η επιτροπή θα χρειαστεί χρόνο για να μεταφέρει τους σχετικούς πόρους, μια που οι περισσότεροι αφορούν το ΕΣΠΑ και πρέπει να προηγηθεί η πληρωμή από εμάς και υποβολή των σχετικών αιτημάτων, ενώ οι λεπτομέρειες χρηματοδότησης μέσω SURE δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει ακόμα εκδοθεί ο σχετικός κανονισμός χρηματοδότησης. Η εκτίμησή μας είναι ότι η ροή θα αρχίσει τον Ιούλιο και θα συνεχιστεί για ολόκληρο το έτος. Στον προγραμματισμό μας, που έχουμε ήδη καταθέσει στην Επιτροπή στο πλαίσιο του Stability Pact, δεν περιλαμβάνουμε ούτε μακροοικονομικά ούτε δημοσιονομικά τα καινούργια εργαλεία, αφού δεν έχουν ακόμα νομοθετηθεί, ενώ για κάποια όπως το Recovery Fund δεν έχουν οριστικοποιηθεί ούτε το ύψος ούτε οι όροι που τα διέπουν. Κάποια από αυτά, όπως το SURE για το οποίο υπάρχει πλέον γενική συναίνεση, περιλαμβάνονται όμως στο συνολικό ποσό των 24 δισ. Σημειώστε ότι το ποσό που θα πάρουμε μέσω SURE αποτελεί δάνειο που θα καλύψει προγραμματισμένες και προγραμματιζόμενες δαπάνες.

-Είστε ευχαριστημένος με τις αποφάσεις γενικότερα της Ε.Ε. για τη θωράκιση της οικονομίας; Η δυστοκία είναι πλέον έκδηλη. Θα έχει η χώρα την αναγκαία και έγκαιρη χρηματοδότηση και στήριξη που χρειάζεται να ανακάμψει;

Έχοντας μία μακρά Ευρωπαϊκή εμπειρία έχω μάθει να είμαι ρεαλιστής. Η Ευρώπη κινείται αργά, ενίοτε και πλαγίως - κάπως σαν την κίνηση του κάβουρα- όμως τελικά φτάνει στον προορισμό της. Στην κρίση αυτή βλέπουμε μία αποφασιστική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μετά από έναν αρχικό δισταγμό κινήθηκε με μεγάλη αποφασιστικότητα και ένα εξελισσόμενο πακέτο παρεμβάσεων από την Ευρωπαΐκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που τελικά θα αποδειχθεί πιστεύω πολύ σημαντικό, αν και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να οριστικοποιηθεί εξ ολοκλήρου. Υπολογίζουμε στην Ευρώπη και πιστεύω ότι δεν θα μας διαψεύσει τελικά.

-Σε εσωτερικό επίπεδο, αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες για να ενισχύσετε τα κρατικά διαθέσιμα; Για παράδειγμα μέσα από έξοδο στις αγορές; Ποιες είναι οι αντοχές των κρατικών ταμείων και πως θα τις επεκτείνετε;

Το κλειδί για να διατηρεί κάνεις πρόσβαση στις αγορές, όπως έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα έχοντας στην καρδιά της πανδημίας επιτόκια δεκαετούς ομολόγου λίγο πάνω από το 2%, είναι η σοβαρότητα και οι μετρημένες και προσεκτικές κινήσεις πολιτικής. Κινήσεις που να επιτυγχάνουν ταυτόχρονα τη προστασία του παραγωγικού ιστού της χώρας, αλλά και αξιοπιστίας της χώρας και της κουλτούρας πληρωμών που με κόπο κατακτήσαμε τα τελευταία χρόνια. Το δύσκολο και ευαίσθητο αυτό μείγμα έχει ως τώρα επιτευχθεί –αν κρίνω από την αντίδραση των παραγωγικών φορέων και των αγορών, σε ό,τι αφορά τα μέτρα πολιτικής που υιοθετούμε και από την πορεία των εσόδων σε ό,τι αφορά την κουλτούρα πληρωμών. Είμαστε όμως ακόμη στην αρχή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε όχι μόνο τα υγειονομικά πισωγυρίσματα, αλλά και τις δημοσιονομικές υπερβολές, όπως αυτές που προτείνει η αντιπολίτευση. Τα κρατικά ταμεία είναι σήμερα σε καλή κατάσταση και θα παραμείνουν επαρκή και για τις ανάγκες του κράτους και για την εικόνα μας στις αγορές σε όλη τη διάρκεια της κρίσης.

-Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί τη Δευτέρα – Τρίτη και στους 90.000 δικαιούχους; Πότε ξεκινά η πλατφόρμα αιτήσεων; Επίσης, πότε θα γίνει ο 2ος γύρος αιτήσεων και με τι αλλαγές/προσαρμογές ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις;

Η πλατφόρμα ξεκινά άμεσα έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να έχουν χρήματα την άλλη εβδομάδα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Στην πλατφόρμα θα υπάρχει το ποσό που θα πάρει η κάθε επιχείρηση και οι όροι με τους οποίους θα συμφωνήσει και με ένα απλό κλικ θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο δεύτερος γύρος αιτήσεων για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τζίρο του Απριλίου και του Μαΐου, έτσι ώστε να μετρήσουμε πλέον πολύ καλύτερα τη ζημιά που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις. Για τις εποχιακές επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν ειδικότερες πρόνοιες σε σχέση με την προκήρυξη που ισχύει τώρα.

-Η αποζημίωση των 800 ευρώ προς επαγγελματίες και εργαζομένους θα καταβληθεί αναλογικά και τον Ιούνιο (όπως και τον Μάιο) είτε σε ΚΑΔ που ίσως έχουν απαγορευτικά μέτρα είτε σε πληττόμενες επιχειρήσεις που επιλέξουν να μην ανοίξουν;

Όλα αυτά η κυβέρνηση θα τα ανακοινώσει σύντομα και οπωσδήποτε θα καλύπτουν τις κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις. Τι άλλο θα περιλαμβάνουν τα μέτρα του Ιουνίου θα το δούμε και θα το οριστικοποιήσουμε στις επόμενες μέρες.

-Πότε θα εφαρμοσθεί το νέο μέτρο στήριξης της ευέλικτης απασχόλησης στο πρότυπο του SURE; Για τι μεγέθους δαπάνη μιλάμε, δεδομένων των 400.000 εποχικών υπαλλήλων του τουρισμού και αν ξέρετε πόσα χρήματα και πότε θα έρθουν τελικά από τις Βρυξέλλες;

Η κλείδα μας στα 100 δισεκατομμύρια είναι περίπου ενάμιση δισεκατομμύριο. Όμως το γεγονός ότι πρόκειται για δάνειο με μικρό τόκο για μας αλλά μεγαλύτερο από τα αρνητικά επιτόκια που πληρώνουν πολλά κράτη μέλη ενδεχομένως θα αφήσει σημαντικά μεγαλύτερους πόρους διαθέσιμους για την Ελλάδα από το συγκεκριμένο εργαλείο, αν δεν αξιοποιηθεί αναλογικά από κάποιους από τους εταίρους μας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε χώρα με μεγάλη ανεργία και κλάδους που πλήττονται σοβαρά όπως ο τουρισμός. Ο χρόνος έναρξης θα εξαρτηθεί και από την ταχύτητα έγκρισης από την Επιτροπή του σχετικού κανονισμού, όμως μπορούμε να προχωρήσουμε και ταχύτερα ακόμη κι από τον Ιούνιο με δικούς μας πόρους



- Ποια άλλα δημοσιονομικά μέτρα εξετάζετε για τον Ιούνιο; Υπάρχει περιθώριο για μείωση ΦΠΑ σε κάποιους κλάδους ή για μείωση της προκαταβολής φόρου ή για κάποιο άλλο οριζόντιο μέτρο στήριξης;

Στη φάση αυτή επεξεργαζόμαστε τα μέτρα για τους κλάδους που ξεκινούν μεν αλλά θα βρίσκονται σε κρίση για λόγους υγειονομικούς και στους επόμενους μήνες. Τα μέτρα επανεκκίνησης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης από το 2021 και μετά θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, αφού έχει διαμορφωθεί σε κάποιο βαθμό το υγειονομικό περιβάλλον διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και έχει διαφανεί η έκταση και η διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων ανήκει -ως μέτρο πολιτικής που εξετάζεται χωρίς όμως να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις- στη φάση της επανεκκίνησης.

-Πότε θα ανακοινωθούν τα κλαδικά πακέτα για τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και για άλλους τομείς όπως οι μεταφορές; Τι επιπλέον δημοσιονομικό κόστος μπορούν να έχουν;

Ο χρόνος της ανακοίνωσης και το τελικό δημοσιονομικό κόστος δεν έχουν οριστικοποιηθεί αφού βρισκόμαστε ακόμη σε φάση επεξεργασίας. Ειδικά για τον τουρισμό μας λείπουν επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τη διάθεση των πελατών μας, που είναι συνάρτηση της εξέλιξης της νόσου στις χώρες προορισμού. Οι αποφάσεις όμως δεν θα βραδύνουν.