Πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της Οικονομίας διεκδικεί η Τράπεζα Πειραιώς

Περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου της, στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και τη συνεργασία της με τις ελληνικές επιχειρήσεις, δρομολογεί η Τράπεζα Πειραιώς. Σε αυτή την κατεύθυνση, διευρύνει το πλέγμα συνεργασιών της με τράπεζες του εξωτερικού, στηρίζοντας πολύπλευρα τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Για την έμφαση που αποδίδει η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στο σκέλος της χρηματοδότησης της Οικονομίας και της στήριξης των υγιών επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς κλάδους, μιλάει στο Capital.gr, ο κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς με τομείς εποπτείας τις Χρηματοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων, τη Συναλλακτική Τραπεζική (Transaction Banking), τη Διεύθυνση Κοινοπρακτικών Δανείων, την Πειραιώς Factoring και τη Μονάδα του Green Banking και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Συνέντευξη στη Νένα Μαλλιάρα

- Κύριε Βλαχόπουλε, πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μία κίνηση που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την ίδια την Τράπεζα, αλλά και για την ελληνική Οικονομία, συνάπτοντας συμφωνία πλαίσιο με την Berliner Sparkasse. Πού στοχεύει η συνεργασία αυτή;

H Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε συμφωνία με την Berliner Sparkasse η οποία ανήκει στο δίκτυο της Landesbank Berlin AG, για την παροχή πιστωτικής γραμμής με σκοπό τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου. Να σημειώσω ότι η Berliner Sparkasse, παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε περίπου 2 εκατομμύρια ιδιώτες και σε περισσότερους από 85 χιλιάδες εταιρικούς πελάτες και είναι μία από τις μεγαλύτερες αποταμιευτικές τράπεζες στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα θα χρηματοδοτεί, με ανταγωνιστικούς όρους και σε συνεργασία με την Berliner Sparkasse, επενδύσεις σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και μεγάλα έργα υποδομών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συμφωνία θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του ελληνικού επιχειρείν και του διασυνοριακού εμπορίου, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση των διεθνών εμπορικών σχέσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του ρόλου των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων στη διεθνή οικονομία.

- Η έμφαση που αποδίδει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στην ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζας στη χρηματοδότηση της Οικονομίας είναι εξαρχής εμφανής και καθίσταται εμφανέστερη όσο προχωρεί το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού της. Ποιοι είναι οι στόχοι για το τρέχον έτος;

Στην Τράπεζα Πειραιώς, η Διοίκηση αλλά και το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού, πιστεύουμε βαθιά στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, δυνατότητες που μετουσιώνονται καθημερινά σε πράξη με μεγάλη επιτυχία, από πελάτες μας. Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα δυναμικής επανεκκίνησης της οικονομίας μας και την προωθούμε μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης μιας σχέσης ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, προκειμένου να είμαστε εκεί, δίπλα τους, σε κάθε δημιουργικό βήμα, κάθε εγχείρημα, κάθε ανάγκη, κάθε πιθανό νέο εμπόδιο που θα κληθούν να ξεπεράσουν.

Το 2018 η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε την Οικονομία μέσω της αύξησης νέων χρηματοδοτήσεων, ύψους 3,1 δισ. ευρώ, το 2019 ο στόχος έχει ανέλθει στα 4 δισ. ευρώ. Είναι ένας στόχος εφικτός, καθώς πέρυσι, η Τράπεζα είχε ενίσχυση των καταθέσεων κατά 3,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%, γεγονός που μας επέτρεψε να μηδενιστεί η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA στα μέσα Ιουλίου 2018. Είναι σημαντικό το ότι με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018, η Τράπεζα Πειραιώς κατετάγη πρώτη σε καταθέσεις αγγίζοντας τα 44,5 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 85% (από 103% το 2017).

Επιπλέον με την υποστήριξη του προγράμματος ROOTS του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποδεικνύουμε έμπρακτα το πολύπλευρο ενδιαφέρον μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ανάδειξης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση χρηματοδότησης.



- Σε ποιους κλάδους της Οικονομίας θα δώσει έμφαση η Τράπεζα Πειραιώς;

Η Τράπεζα Πειραιώς, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο της τάξεως του 30% σε δάνεια και καταθέσεις και παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5,3 εκατ. πελάτες, αντιλαμβάνεται πλήρως την αυξημένη ευθύνη της στην αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι βασικοί κλάδοι που προάγουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας.

Επιπλέον αποτελεί βασική μας στόχευση η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι οποίες α) θα βοηθήσουν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, β) θα αναδείξουν "εθνικούς πρωταθλητές" και γ) θα αποτελέσουν τη λύση εξυγίανσης σε ολόκληρους κλάδους.

Τέλος, στους κρίσιμους τομείς του Τουρισμού, των Υποδομών, της Ενέργειας και του Αγροδιατροφικού κλάδου η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο όχι μόνο στο χρηματοδοτικό σκέλος, αλλά στο σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών.

- Ποια είναι τα αποτελέσματα της "Συναλλακτικής Τραπεζικής" που έχει συστήσει η Τράπεζα Πειραιώς για τη στήριξη της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων;

Η Μονάδα του Transaction Banking δημιουργήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και η πορεία της είναι εξαιρετική, λαμβανομένου υπόψιν ότι απέφερε αύξηση προμηθειών 25% τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της (2017 και 2018). Προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, τη διαχείριση των καθημερινών τους αναγκών και τη βελτιστοποίηση του εμπορικού τους κυκλώματος. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μία σειρά από προκλήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταστεί ο κύριος συνεργάτης στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και είναι βασικός αρωγός στη συγκρότηση ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα, από τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας καινοτόμου και ευφυούς επιχείρησης, έως την πιστοδότηση μεγάλων έργων, από την παροχή λύσεων διαχείρισης του ταμειακού κύκλου έως την διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων διαχείρισης κινδύνων.

- Μιλήσατε για το όραμα η Τράπεζα Πειραιώς να καταστεί η καθημερινότητα του επιχειρηματία – πελάτη. Πώς θα το επιτύχετε αυτό;

Θα σας δώσω δύο ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται την καθημερινή εγγύτητά της στον επιχειρηματία – πελάτη.

Το πρώτο αφορά την υπηρεσία Bank in Office. Η υπηρεσία Bank in Office συνίσταται στην εγκατάσταση στον χώρο του πελάτη ενός αποκλειστικά καταθετικού μηχανήματος, στο οποίο οι υπάλληλοι της επιχείρησης διενεργούν on-line τις καταθέσεις των εισπράξεων της εταιρείας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, έχοντας άμεσα διαθέσιμα τα μετρητά τους. Κατά το τελευταίο έτος εγκαταστήσαμε σε επιχειρήσεις περισσότερα από 200 μηχανήματα της υπηρεσίας Bank in Office ξεπερνώντας συνολικά τις 500 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το κύκλωμα της υπηρεσίας περιλαμβάνει την τακτική αποσυμφόρηση του μηχανήματος με χρηματαποστολές και την ασφάλισή του, μετατρέποντας τη διαχείριση των εισπράξεων του πελάτη από μία διαχειριστικά χρονοβόρα και επικίνδυνη διαδικασία, σε μία απόλυτα ελεγχόμενη, ασφαλή και ταχύτατη καθημερινή εργασία με σημαντικά οφέλη στην διαχείριση της ρευστότητας.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece με θέμα "Win the World Markets: Νorth Africa" με στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις των αγορών της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του Μαρόκου και της Τυνησίας, ενώ συμμετείχαν Πρέσβεις των χωρών αυτών και εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο Οργανισμοί και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση αγορών ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.



Επιπλέον εργαζόμαστε στην περαιτέρω ενίσχυση του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος στο τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, υιοθετώντας καινοτόμες εφαρμογές και αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές μας λειτουργίες με βασικό στόχο την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του εταιρικού πελάτη. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν και παραμένει πρωτοπόρος, λανσάροντας την winbank το 2000, τη πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ σήμερα έχει επιτευχθεί ποσοστό άνω του 83% των ημερήσιων τραπεζικών συναλλαγών να πραγματοποιείται από ψηφιακά κανάλια.

Οι λειτουργίες αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί μέσα από την μακρά συνεργασία μαζί τους. Επικεντρώνουν στην αντιμετώπισή τους με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις όπως μείωση διαχειριστικού κόστους, αύξηση αποδοτικότητας και βελτίωση ρευστότητας.

Θέλουμε και πρωταγωνιστούμε στις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων εταιρικών συναλλαγών και των μεγάλων έργων, αλλά θέλουμε η Τράπεζα Πειραιώς να αποτελεί και το αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας κάθε πελάτη. Όλοι εμείς εργαζόμαστε ώστε να κάνουμε την Καθημερινή Τραπεζική (day to day banking), μια νέα πραγματικότητα για τους εταιρικούς μας πελάτες.