Τις πληρωμές με το ρολόι φέρνει στην Ελλάδα η Alpha Bank

Συνέντευξη στη Νένα Μαλλιάρα

Τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία που θα επηρεάσουν ολοκληρωτικά τα αμέσως προσεχή χρόνια τις συναλλαγές, ακολουθεί η Alpha Bank, εγκαινιάζοντας στην ελληνική αγορά μία νέα καινοτομία στον χώρο των πληρωμών: τον πιο σύγχρονο τρόπο πληρωμών μέσω smartwatch, το Garmin Pay.

Η νέα καινοτομία στον χώρο των πληρωμών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Visa και την Garmin και έρχεται σε συνέχεια του my Alpha Wallet, του πρώτου ηλεκτρονικού πορτοφολιού για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο εισήγαγε η Alpha Bank πριν από περίπου δύο χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία, στην ελληνική αγορά.

Το Garmin Pay δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών της Alpha Bank να πραγματοποιούν εύκολα και με ασφάλεια, ανέπαφες πληρωμές σε contactless τερματικά POS, απλώς φορώντας ένα "έξυπνο" ρολόι Garmin. Στην αρχική λειτουργία του, το Garmin Pay είναι διαθέσιμο μόνο για κάρτες Visa, ενώ σύντομα θα προσφέρεται για όλες τις κάρτες της Τραπέζης.

Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο κ. Γρηγόριος Πολίτης, Διευθυντής της Διευθύνσεως Καρτών και Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών της Alpha Bank, με το Garmin Pay η Alpha Bank επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή της στη δημιουργία πρωτοποριακών και καινοτόμων προϊόντων, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα, προϊόν στον χώρο των ανέπαφων πληρωμών. "Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η νέα τεχνολογία των διεθνών Οργανισμών καρτών (Tokenization Services), που επιτρέπει να μην αποθηκεύεται ο πραγματικός αριθμός της κάρτας, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια αλλά και την ευκολία στη διαχείριση και πραγματοποίηση των συναλλαγών", λέει ο κ. Πολίτης, τονίζοντας ότι στόχος της Alpha Bank είναι να υιοθετήσει σύντομα τις νέες αυτές δυνατότητες και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας αιχμής.

Άλλωστε, όπως λέει, οι εξελίξεις στο μέτωπο της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης των συναλλαγών θα είναι καταιγιστικές, αφού τα επόμενα χρόνια, εκτός από τις κάρτες, θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος συσκευών, - από αυτοκίνητα μέχρι ψυγεία και πλυντήρια! -, μέσω των οποίων θα μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές.

- Κύριε Πολίτη, η Alpha Bank φαίνεται ότι εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Μετά το myAlphaWallet και το bleep app, πρόσφατα διαθέσατε στην ελληνική αγορά και το Garmin Pay. Πώς χρησιμοποιείτε την ψηφιακή τεχνολογία στον χώρο των πληρωμών;

Η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και να δημιουργήσουμε πραγματικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αλλάζουν τον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι νέες τεχνολογίες απλοποιούν διαρκώς τις καθημερινές πληρωμές, παρέχοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με τη μέγιστη δυνατή ευκολία και ταχύτητα, διατηρώντας πάντοτε τις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας που είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε συναλλαγή.

Η Alpha Bank τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών, εισάγοντας καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, πρώτοι και αποκλειστικά παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα χρήσης του Garmin Pay, ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα προϊόντος στον χώρο των ανέπαφων πληρωμών που αποτελεί την πιο σύγχρονη επιλογή για την πραγματοποίηση των καθημερινών αγορών.

- Τι ακριβώς είναι το Garmin Pay, ποιο είναι το πιο καινοτόμο στοιχείο του και σε ποιες ανάγκες του καταναλωτή ανταποκρίνεται;

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε πλέον οι περισσότεροι στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, δημιουργούν την ανάγκη για ακόμη πιο γρήγορες συναλλαγές με όσο το δυνατόν λιγότερες "κινήσεις" από την πλευρά του καταναλωτή. Παράλληλα, η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, αυξάνεται σταθερά σε όλα τα ηλικιακά κοινά τα τελευταία χρόνια, διευρύνοντας σημαντικά τη χρήση έξυπνων ρολογιών.

Ανταποκρινόμενοι στις νέες αυτές ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών, με το Garmin Pay παρέχουμε τη δυνατότητα οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται πολύ εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Ο πελάτης αρκεί να φοράει ένα smartwatch Garmin και δεν χρειάζεται να έχει μαζί του πορτοφόλι ή κινητό, μετρητά ή κάποια κάρτα. Μέσα στο smartwatch αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και με απόλυτη ασφάλεια οι κάρτες του.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά απαιτητικό project, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Visa, την Garmin και τη SIA, κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες στον τομέα της τεχνολογίας και των πληρωμών.

Μάλιστα στην υλοποίηση αυτή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμόζεται η νέα τεχνολογία των διεθνών οργανισμών καρτών (Tokenization Services) που επιτρέπει να μην αποθηκεύεται ο πραγματικός αριθμός της κάρτας, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια.

Όπως λέει ο κ. Πολίτης, σήμερα στην αγορά υπάρχουν αρκετά μοντέλα της Garmin που υποστηρίζουν τη δυνατότητα του Garmin Pay. Στα smartwatches αυτά, ο πελάτης μπορεί πολύ εύκολα να κατεβάσει την εφαρμογή Garmin Connect και έπειτα να προσθέσει μόνος του τη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα Visa της Alpha Bank, με λίγα απλά βήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής.

"To Garmin Pay είναι σήμερα διαθέσιμο στις Garmin συσκευές Vivoactive 3,Vivoactive 3 Music, Fenix 5s Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5x Plus, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Forerunner 945 και σύντομα σε ακόμα περισσότερες. Τις συσκευές αυτές μπορεί να τις προμηθευτεί κάποιος από πολλά καταστήματα με είδη τεχνολογίας.

Στόχος μας στην Alpha Bank είναι να προσφέρουμε σύντομα ακόμη περισσότερες δυνατότητες στα προϊόντα που ήδη παρέχουμε στους πελάτες μας, αλλά και να διαθέτουμε στην αγορά νέα ψηφιακά προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες", λέει ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Καρτών και Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών της Alpha Bank.



- Η στροφή του καταναλωτικού κοινού στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι δεδομένη. Πώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια αυτή η τάση;

Η χρήση των καρτών πληρωμών, και γενικότερα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. Τα τελευταία 4 χρόνια η χρήση των καρτών έχει υπερτετραπλασιαστεί και το ποσοστό της καταναλωτικής δαπάνης μέσω καρτών, από περίπου 5% που ήταν το 2014, έφτασε περίπου στο 22% το 2018, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος προσεγγίζει το 35%.

Επιπρόσθετα έχουν αυξηθεί πολύ και οι ανέπαφες συναλλαγές, ενώ άνω του 90% των τερματικών συσκευών που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική αγορά, αποδέχονται contactless κάρτες, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης του Garmin Pay σχεδόν παντού.

Παράλληλα, συνεχώς διευρύνονται και τα μέσα για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα επόμενα χρόνια, εκτός από τις κάρτες, θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος συσκευών μέσω των οποίων θα μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι έως το 2022 θα υπάρχουν περίπου 20 δισεκατομμύρια connected devices / Internet Of Thinks (IΟΤ - αυτοκίνητα-ψυγεία-πλυντήρια κ.λπ.), αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις ηλεκτρονικές πληρωμές.