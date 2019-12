Οι προκλήσεις στους πολυμερείς ελέγχους εξαγωγών

Της Kolja Brockman

Τα καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών είναι άτυπες ομάδες κρατών που συντονίζουν τους ελέγχους των συμμετεχόντων τους στις εξαγωγές τεχνολογιών και στρατιωτικού υλικού.

Τέσσερα κύρια καθεστώτα –το Australia Group (για χημικά και βιολογικά όπλα), το Missile Technology Control Regime, το Nuclear Suppliers Group και το Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-use Goods and Technologies- διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων για την κρατική συμπεριφορά και τις πολιτικές μη διάδοσης.

Τα καθεστώτα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις βασικές τους λειτουργίες. Και παρά το ότι μοιράζονται κοινές λειτουργίες, παραδοσιακά υπήρξε περιορισμένη επίσημη δέσμευση μεταξύ των καθεστώτων.

Αντί αυτού, τα συμμετέχοντα κράτη έχουν κυρίως χρησιμοποιήσει άλλες μορφές για να συζητήσουν και να συντονίσουν πολιτικές σχετικά με θέματα που απασχολούν πολλά καθεστώτα.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διάφορα καθεστώτα έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε πιο επίσημο δια-καθεστωτικό συντονισμό όσον αφορά στις επικαλύψεις των λιστών ελέγχου. Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν δείξει τόσο τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας διάλογος μεταξύ των καθεστώτων αλλά επίσης ανέδειξαν τα οφέλη που μπορεί να παράγει.

Αυτό το report περιγράφει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα καθεστώτα και τις διαφορετικές μορφές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συμμετέχοντα κράτη για την συμμετοχή στον διάλογο και στον συντονισμό των ελέγχων.

Υπογραμμίζει τα εμπόδια καθώς και εντοπίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις πρόσφατες δια-καθεστωτικές δραστηριότητες.

Επισημαίνει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πιο επίσημες συναντήσεις διαλόγου μεταξύ των καθεστώτων, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στον έλεγχο των αναδυόμενων τεχνολογιών με συνάφεια μεταξύ των καθεστώτων και συντονισμό της παραγωγής υλικού.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.sipri.org/publications/2019/other-publications/challenges-multilateral-export-controls-case-inter-regime-dialogue-and-coordination