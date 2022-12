Ομόφωνη απόφαση καθαίρεσης Καϊλή από την αντιπροεδρία του Ευρωκοινοβουλίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.01

Την ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καθαίρεση της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή από τη θέση της μίας εκ των 14 αντιπροέδρων του σώματος ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, η καθαίρεση της Ε. Καϊλή έρχεται ως απόρροια του ρόλου που φέρεται να έχει παίξει στο σκάνδαλο διαφθοράς Ευρωπαίων αξιωματούχων από το Κατάρ.

The integrity of @Europarl_EN comes first and foremost.



Today at 1200hrs, @Europarl_EN will vote on the unanimous proposal of the Conference of Presidents to bring to an end the term of office of Vice-President Eva Kaili. pic.twitter.com/IknC0Zv6q3