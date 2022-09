Ο Ερντογάν απειλεί σε όλα τα μέτωπα: Τα όπλα της Ελλάδας σε νησιά και Δυτική Θράκη δεν σημαίνουν τίποτα για μας

Σε νέες απειλές και ρητορική που ξεπερνάει κάθε όριο προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του κόμματός του.

O Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προκαλεί την Τουρκία, ενώ πίσω από αυτές τις προκλήσεις αναφέρει πως υπάρχουν τρίτες χώρες, δείχνοντας προφανώς τις ΗΠΑ.

"Ξέρουμε πολύ καλά τις προθέσεις αυτών που μας προκαλούν. Τα όπλα που έχουν συγκεντρώσει στην Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για μας. Η ισχύς μας τα ξεπερνάει αυτά", ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίσει το Anadolu.

We know very well intentions of those who provoked Greece, Turkish President Erdogan says, adding: 'Weapons piled up in Western Thrace mean nothing to us' — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 27, 2022

O Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στην γνωστή κατηγορία περί "περίθαλψης τρομοκρατών" σε Ευρώπη και Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο υποτιθέμενο στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών του ΡΚΚ στο Λαύριο.

#BREAKING Terrorists are protected in almost every country in Europe, especially in Greece's Lavrion camp, says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/HUp4XmZ8nN — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 27, 2022

Συνεχίζοντας το εμπρηστικό του ντελίριο, ο Ερντογάν μάλιστα προειδοποίησε την χώρα μας, πως δεν θα μας σώσουν "ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ", ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μεταναστευτικό, κατηγορώντας την Δύση ότι παίζει "το παιχνίδι των τριών πιθήκων".

"Μπροστά στους θανάτους των μεταναστών στην Μεσόγειο, η Δύση προτιμά να παίζει το παιχνίδι των τριών πιθήκων. Οι πόρτες είναι κλειστές στους πρόσφυγες και είναι ανοικτές στα καθάρματα του FETO και τους τρομοκράτες του PKK", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Turkish President Erdogan:



- Last night, PKK terrorists killed a policeman & wounded another in Mersin

- We'll keep fighting them even though they're being embraced by Western nations

- We call upon all countries, including Greece, to take action against these terrorists pic.twitter.com/RxKryEmQLc — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 27, 2022

ΠΗΓΗ: TheTOC.gr