Βουλή: Στην ολομέλεια αύριο το νομοσχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας

Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται την αύριο για συζήτηση και έγκριση, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, με τις συμβάσεις για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εξασφαλίσει ευρύτερη πλειοψηφία, καθώς ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση θα ψηφίσουν "υπέρ". Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δηλώσει "παρών" επί της αρχής και θα υπερψηφίσει τις διατάξεις του, με εξαίρεση τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγορά των 6 Rafale που θα τις καταψηφίσει. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής, αλλά θα δηλώσει "παρών" στη σύμβαση για τις τορπίλες. Το ΜέΡΑ25 διατηρεί επιφύλαξη για την τελική του στάση στην ολομέλεια.

"Είναι προφανές ότι οι συμβάσεις που φέρνουμε προς έγκριση στη Βουλή, είναι άκρως επωφελείς για τη συνολική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων", υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, κλείνοντας τη φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας. "Είναι άκρως απαραίτητα εξοπλιστικά προγράμματα, για την ενίσχυση του Πολεμικού, Ναυτικού με πολύτιμες νέες δυνάμεις και για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας, με έναν τύπο αεροσκάφους με αποδεδειγμένη αξία", είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος και τόνισε ότι "ασφαλώς η προσπάθεια αυτή έχει τεράστιο, δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, αλλά έχει και ανυπολόγιστο εθνικό όφελος, σε μια εποχή με πολλές γεωπολιτικές αβεβαιότητες, με εντάσεις, με κρίσεις, με απειλές που εκδηλώνονται κοντά μας". Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας περιέγραψε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα.

"Πριν από μερικά χρόνια, θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας να συζητάμε για υπαρκτό σενάριο να ξεσπάσει πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτές τις ημέρες, συζητάμε όμως ακριβώς αυτό. Ένα πολύ υπαρκτό σενάριο να ξεσπάσει πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος και μάλιστα, όχι μακριά από τα δικά μας τα μέρη" είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος και τόνισε: "σε κάθε περίπτωση, η χώρα πρέπει να κάνει προσπάθειες για να θωρακιστεί. Και αυτό είναι και το δικό μας καθήκον. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και πρέπει να κάνουμε με πιο εντατικούς ρυθμούς, για να καλύψουμε κενά του παρελθόντος, όταν οι συνθήκες και οι οικονομικές δυσκολίες ήταν διαφορετικές. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε ομοψυχία για να επαυξήσουμε τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και με τον τρόπο αυτό να θωρακίσουμε και την πατρίδα μας, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς".

Σε σχέση με τις συμβάσεις για τις προμήθειες φρεγατών, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας υπογράμμισε ότι κατέστη δυνατό, να συμπεριληφθούν επιπλέον δυνατότητες, χωρίς να διαφοροποιηθεί το τελικό τίμημα, όπως είναι η εκπαίδευση επιπλέον πληρωμάτων και η αντικατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και λογισμικών, τελευταίας τεχνολογίας. Πρόσθεσε δε πως η σύμβαση είναι ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας.

Σε σχέση με τις τορπίλες, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας υπογράμμισε πως προβλέπεται ολοκληρωμένη υποστήριξη, με πλήρες πακέτο εκπαίδευσης και πλήρες συνεργείο τεχνικής υποστήριξης, με επαρκή αριθμό αναλωσίμων, στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης με βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων, μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης και με αύξηση της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής.

Για την προμήθεια των αεροσκαφών Rafale, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι όλα τα συστήματα που θα προσαρμοστούν σε αυτά είναι τελευταίου τύπου και ιδίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά υποσυγκροτήματα του κάθε αεροσκάφους. Ανέφερε επίσης, ότι όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που φέρνει η κυβέρνηση είναι άκρως απαραίτητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, "οι φρεγάτες, διότι πλέον ο στόλος έχει μια πολύ μεγάλη ηλικία" και "είναι κατεπείγουσα ανάγκη να προμηθευτεί το Πολεμικό Ναυτικό τρεις νέες φρεγάτες υπερσύγχρονης τεχνολογίας, τις ψηφιακές φρεγάτες της νέας εποχής", ενώ και "τα Rafale είναι απαραίτητα στην Πολεμική Αεροπορία, με τα όπλα τους", πολύ περισσότερο που είναι αεροπλάνα τα οποία "διαφοροποιούν τις ισορροπίες στον αέρα".

Ποιος αμφιβάλλει, επέμεινε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, για την αναγκαιότητα, η Ελλάδα, μετά από κάποιες δεκαετίες να αποκτήσει τελευταίου τύπου σύγχρονες τορπίλες στα σύγχρονα υποβρύχια που διαθέτει;



Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι απουσιάζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία από τις προμήθειες, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε ότι "όσον αφορά τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη, δηλαδή τα γαλλικά οπλικά συστήματα, το πλαίσιο συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας έχει προαναγγελθεί από τη συμφωνία πλαίσιο για τη στρατηγική συνεργασία στην 'Αμυνα, μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας" και "υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα τα οποία αναφέρονται στη δημιουργία πλέγματος τακτικών επαφών και συνεννοήσεων μεταξύ των στοιχείων των αμυντικών βιομηχανιών, ελληνικής και γαλλικής".

Αυτό το πλαίσιο, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ακολουθήθηκε περισσότερο στις προμήθειες των φρεγατών, στα Rafale λιγότερο και εκτίμησε ότι και στα Rafale "θα υπάρξει πρόοδος" για την εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ενημέρωσε επίσης την επιτροπή, ότι κατά τη Naval Group, θα παρασχεθεί υποκατασκευστικό έργο σε πάνω από 50 ελληνικές εταιρείες. Για τα ελληνικά ναυπηγεία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στο μέλλον "θα ανακύψει η δυνατότητα, κάποιο ελληνικό ναυπηγείο να παράσχει ναυπηγικό έργο, ενδεχομένως στην επόμενη αγορά πλοίων που χρειάζεται το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του".

"Θα μπορούσατε να πείτε ότι θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, με ένα πλαφόν 30% ή 40%. Αλλά μην λέτε ότι απουσιάζει παντελώς η εγχώρια αμυντική βιομηχανία", είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρόσθεσε πως "με την έναρξη παροχής υποκατασκευαστικού έργου, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσουν οι ελληνικές εταιρείες και μεγαλύτερη φήμη, και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια και δυνατότητα να αυξήσουν τη συμμετοχή τους και σε προγράμματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και σε άλλα προγράμματα", γιατί δεν μπορεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία να περιορίζει την ελπίδα της στη διεκδίκηση κάποιου προγράμματος από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά πρέπει αυτό να μπορεί να το κάνει και διεθνώς, "διαφορετικά δεν θα έχει τις προϋποθέσεις να είναι ανταγωνιστική και θα είναι μια έτσι και αλλιώς προβληματική κατάσταση".

ΝΔ

Απαραίτητες για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, χαρακτήρισε τις συμβάσεις ο εισηγητής της ΝΔ Διονύσης Χατζηδάκης, που έκανε έκκληση στη λογική και στον πατριωτισμό των κομμάτων της Βουλής, να δηλώσουν υπέρ των συμβάσεων, γιατί η υπερψήφισή τους αφορά τη δυνατότητα της χώρας να υπερασπίζεται την κυριαρχία της. Ξεχωριστή στιγμή στην ομιλία του κ. Χατζηδάκη, υπήρξε εκείνη σε σχέση με την προμήθεια των αεροσκαφών Rafale. "Ακούστε και εμένα, ως ένα άνθρωπο που υπηρέτησα, ως αξιωματικός, 21 χρόνια. Τις αερομαχίες σήμερα δεν τις αντιλαμβάνεσαι. Σου έρχεται το κουφέτο από 400 χιλιόμετρα. Πρέπει τα αεροπλάνα μας να είναι επιχειρησιακά, τόσο ικανά, ώστε να μπορέσουνε να επιβιώσουν", είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι "είναι αδιανόητο, ενώ οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, διαβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αγοράζει το καλύτερο πλοίο, αγοράζει το καλύτερο αεροσκάφος, αγοράζει τα καλύτερα όπλα, σε καλές τιμές, και μάλιστα τώρα που η Ελλάδα τα χρειάζεται, να μην υπάρχει ομοθυμία στη στάση των κομμάτων, γιατί οι καιροί ού μενετοί".

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει "παρών" επί της αρχής του νομοσχεδίου. Θα ψηφίσει τις διατάξεις για τις φρεγάτες αλλά θα καταψηφίσει τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγορά των 6 Rafale.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι απούσα και στη συμπαραγωγή και στη συντήρηση, είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας, που επανέλαβε ότι υπάρχει εξαιρετικά σοβαρό θέμα ασφάλειας εφοδιασμού. "Το 10% της ορμής και των δαπανών και της προσοχής που έχουν οι νέες μεγάλες αγορές, αν το είχε η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα", είπε ο κ. Τσίπρας, που κατήγγειλε ότι το επιτελικό κράτος στην αμυντική βιομηχανία, είναι στο απόλυτο μηδέν. Σε σχέση με τις φρεγάτες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφού επισήμανε ότι η αγορά τους είχε δρομολογηθεί επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε ότι είναι ευτυχές που καταλήγουμε τελικά σε αυτή την επιλογή, "μετά από μια τεράστια παλινωδία που ξεκίνησε με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης για να καταλήξουμε με βάση διάφορες διεθνείς καραμπόλες στις Belhara". Ο βουλευτής είπε ότι εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα στις συμβάσεις που είναι ετεροβαρείς, υπέρ της άλλης πλευράς.

Σε σχέση με τις διατάξεις για την αγορά των 6 Rafale, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τις ψηφίσει. "Γιατί 6 επιπλέον Rafale; Με βάση ποια λογική προτεραιοποίησης; Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει την απόφαση με βάση κάποιες λογικές. Στο Μαξίμου λαμβάνεται η απόφαση, με βάση διεθνείς συναντήσεις και έρχεται το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας μετά και επικυρώνει. Αυτό είναι μια άθλια πρακτική. Ενισχύουν τα 6 Rafale την άμυνα της χώρας. Και αν παίρναμε και άλλα έξι θα την ενισχύαμε ακόμη περισσότερο. Και άλλα έξι, ακόμη καλύτερα. Αυτό δεν το κάνουμε γιατί δεν μιλάμε για απεριόριστο οικονομικό μέγεθος. Είναι πεπερασμένα τα μεγέθη που μπορούν να καλύψουν οι αμυντικοί προϋπολογισμοί της χώρας", είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι: "Πρέπει να αποδείξετε και δεν μπορείτε (γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ήταν απόφαση του πρωθυπουργού) να απαντήσετε γιατί έπρεπε να πάμε στην αγορά και άλλων έξι Rafale. Σας θυμίζω ότι ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το 2021, δεν έγινε καμία άλλη εξαγγελία, και λίγες εβδομάδες μετά, νομίζω δύο εβδομάδες μετά, φτάσαμε στην ανακοίνωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας, των Belhara κλπ. Αυτά τα 6 αεροσκάφη, για να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου, ήταν 'out of the blue'. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι μια απαράδεκτη διαδικασία που, και για λόγους διαδικασίας και για λόγους προτεραιοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μπορεί να γίνει δεκτή".

Ο βουλευτής προειδοποίησε επίσης ότι προσφέρουν κακές υπηρεσίες τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης, ότι "κλειδώνει το Αιγαίο" με τις Belhara, ότι "κλειδώνει ο εναέριος χώρος" με τα Rafale. Γνωρίζετε κάποια άλλη χώρα, όταν προμηθεύεται, να κάνει τόσον σαματά; Προσφέρετε κακές υπηρεσίες, σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, κακές υπηρεσίες αν δεν θέλουμε μια κούρσα εξοπλισμών με τη γείτονα χώρα και κακές υπηρεσίες στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία πρέπει να ξέρει ότι η Τουρκία, το 70% των αμυντικών της δαπανών, το καλύπτει από τη δική της βιομηχανία, πρέπει να ξέρει ότι η δική μας αμυντική βιομηχανία έχει τεράστιες δυνατότητες που μένουν αναξιοποίητες", είπε ο κ. Τσίπρας.

ΚΙΝΑΛ

Θετική στάση, υπέρ της αρχής και των συμβάσεων θα τηρήσει το Κίνημα Αλλαγής. Υπέρ της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, με διαφάνεια και σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο, τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επεφύλασσε ισχνό έως μηδενικό ρόλο για την ελληνική αμυντική βιομηχανίας στην υλοποίηση των συμβάσεων. "Ο ρόλος της ενισχυμένης αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι μόνο η προστιθέμενη αξία, η οικονομία, η τεχνογνωσία, οι θέσεις εργασίας. Είναι και η εφοδιαστική ασφάλεια, είναι και η ενίσχυση της αυτονομίας των οπλικών συστημάτων σε βάθος χρόνου", είπε ο κ. Κεγκέρογλου. Τόνισε επίσης, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, με βάση τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, και να έχουν αποφευχθεί οι τακτικισμοί. "Εκτός από τις τρεις φρεγάτες, πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και στην τέταρτη φρεγάτα, που θα κατασκευαστεί εδώ με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως και αναβάθμιση των κορβετών, η σταδιακή ανανέωση των μικρότερων σκαφών και υποβρυχίων", είπε ο κ. Κεγκέρογλου.

ΚΚΕ

Κατά του νομοσχεδίου τάσσεται το ΚΚΕ που ψηφίζει όμως "παρών" μόνο για τις διατάξεις που αφορούν την αγορά τορπιλών. Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νικόλας Παπαναστάσης, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την Ουκρανία, και κάλεσε την ουκρανική και την ελληνική κυβέρνηση, να διερευνήσουνε το πώς σκοτώθηκαν δύο ομογενείς και πως τραυματίστηκαν άλλοι δύο στην Ουκρανία. "Οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες και η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί έχει εγκλωβίσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις έχει κάνει μέρος αυτού του προβλήματος", είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ. Σημείωσε επίσης, ότι απέναντι από τις ρωσικές δυνάμεις βρίσκεται το ΝΑΤΟ, του οποίου μέλος είναι και η Ελλάδα, βρίσκονται οι ΗΠΑ, και "βάση τους επιθετική έχει γίνει η Ελλάδα", και βρίσκεται και η ΕΕ που επίσης μέλος της είναι η Ελλάδα. Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ αναρωτήθηκε αν ο ελληνικός λαός πρέπει να πληρώνει με τον ιδρώτα του οπλικά συστήματα, για να συμμετάσχει η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ή για την προστασία και την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. "Είναι το ΠΑΣΟΚ, είστε εσείς η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζετε ασμένως αυτές τις τεράστιες δαπάνες. Γιατί, ουσιαστικός στόχος αυτών των εξοπλισμών είναι η ενίσχυση ενός πυλώνα, τον οποίο αποδέχεστε όλοι σας και αυτός είναι το ΝΑΤΟ", είπε ο κ. Παπαναστάσης και πρόσθεσε: "Εμείς δεν θα ενταχθούμε σε αυτή την ομοψυχία - στις αποστολές στρατευμάτων εκτός συνόρων. Όχι, δεν θα είμαστε σε αυτή την ομοψυχία σας. Στη μετατροπή όλης της χώρας σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Υπουργείο "αμυντικής βιομηχανίας" πρότεινε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης, που δήλωσε ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. "Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε και να είμαστε σοβαροί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσουμε, είναι μία αμυντική βιομηχανία, η οποία θα μας βγάλει από αυτά τα αδιέξοδα", είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πρόσθεσε: "Η βαριά βιομηχανία της πατρίδας μας δεν πρέπει να είναι τα ξενοδοχεία και ο τουρισμός και παραμύθια της Χαλιμάς, που με μια πανδημία τέλειωσαν όλα". Την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, κατά τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, θα πρέπει να αποτελεί η αμυντική βιομηχανία, που δεν θα βασίζεται στις παραγγελίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά στις παραγγελίες από το εξωτερικό. "Βλέπετε την Τουρκία, γιατί όλοι κατηγορούμε τον Ερντογάν, όμως ο Ερντογάν το 2002 ξεκίνησε να φτιάξει μία αμυντική βιομηχανία και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 70% αυτονομία στα οπλικά του συστήματα και στα πυρομαχικά του. Εξάγει 9 δισεκατομμύρια τον προηγούμενο χρόνο. Εμείς τι κάνουμε; Τίποτα, καθόμαστε εδώ και κλαίμε τη μοίρα μας και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Αυτό γίνεται".

ΜέΡΑ25

"Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που αποτελεί την κατάληξη διεθνών μεθοδεύσεων για τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Δεν είναι απλώς μια προκλητική έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού. Ερχόμαστε να εφαρμόσουμε αποφάσεις και συμφωνίες άλλων χωρών, που αφορούν μια Ελλάδα, που αντιμετωπίζεται ως εντελώς εξαρτημένη χώρα, τόσο από αυτούς τους διεθνείς παράγοντες, όσο και από την εγχώρια, υποτελή σε αυτούς ηγεσία, που επιμένει να κομπάζει και να βαυκαλίζεται με δημόσιο λόγο, περί αριστείας και δήθεν διαπραγμάτευσης", κατήγγειλε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα.

Το ΜέΡΑ25 επιφυλάσσεται για τη στάση που θα κρατήσει αύριο στην ολομέλεια. "Συρόμαστε σε μια αλληλουχία προμηθειών, όπου κάθε νέα αγορά, έχει αναπροσαρμοσμένο, αυξημένο κόστος, σε σχέση με τις αρχικές τιμές. Έτσι επιβαρυνόμαστε με κόστος αυξημένο, το οποίο ο ελληνικός λαός θα είχε αποφύγει αν υπήρχε η στοιχειώδης πρόνοια και είχε προβλεφθεί να έχουμε δικαίωμα προαίρεσης και το δικαίωμα δηλαδή, για πρόσθετη παραγγελία και νέα προμήθεια, με την ίδια αρχική τιμή ή, πάντως εξαρχής να είναι προβλεπόμενη", είπε η βουλευτής του ΜέΡΑ25.

Πηγή: ΑΜΠΕ