Απειλές Ερντογάν για νέο άνοιγμα των συνόρων - Σκληρή απάντηση της Αθήνας

Το μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα απαντά με αποφασιστικότητα όταν απειλείται από χώρες που εργαλειοποιούν το Προσφυγικό, έστειλε η κυβέρνηση απαντώντας σε εμπρηστικές δηλώσεις του Ταγίπ Έρντογάν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Β. Όρμπαν, κατά τις οποίες απείλησε τη χώρα μας λέγοντας "δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα αν ανοίξουμε τα σύνορά μας σε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες".

Ειδικότερα, ο Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε τις ευθύνες που επιρρίπτονται στην Τουρκία για εργαλειοποίηση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και επιτέθηκε κατά της Αθήνας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα ευθύνεται για την μεταναστευτική κρίση λέγοντας, σύμφωνα με το Euronews, ότι "η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για τον θάνατο των προσφύγων τρυπώντας τις βάρκες τους και έχουμε όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν".

Ο Τ. Ερντογάν έστρεψε τα πυρά του και κατά του κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι "είναι αχαριστία να λέει πως η Τουρκία είναι η πηγή του προβλήματος, ενώ η χώρα μας φιλοξενεί 5 εκατ. πρόσφυγες".

"Ο Μητσοτάκης και οι παρατρεχάμενοί του περνούν τις μέρες τους λέγοντας ψέματα και δεν συμπεριφέρονται έντιμα και γι’ αυτό στην περιοχή δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη", πρόσθεσε ο Τ. Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε υποστήριξη, μάλιστα, στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος σημείωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου ότι "πρέπει να βοηθήσουμε τους Τούρκους φίλους μας στο μεταναστευτικό. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Τουρκία όσο το δυνατόν περισσότερο".

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για μια αμυντική περίμετρο γύρω από την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται υπό πιέσεις μεταναστευτικών ροών από τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Λευκορωσία.

Παράλληλα, o Ερντογάν εξέφρασε την ενόχληση του για την έναρξη των εργασιών υποστήριξης και εγκατάστασης μιας δύναμης περίπου 400 ανδρών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, λέγοντας ότι η Ελλάδα "έχει μετατραπεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση".

"Οι ΗΠΑ επέλεξαν λάθος γείτονα και δεν είναι σωστή η στάση τους στο Αιγαίο να έχουν ως βάση την Ελλάδα. Στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα", τόνισε o Τούρκος πρόεδρος.

Greece has turned into US military base, says Turkey's president, referring to US military installations in Alexandroupoli (Dedeagac)