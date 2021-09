O Χρήστος Στυλιανίδης Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:02

Ο Χρήστος Στυλιανίδης αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Υφυπουργός είναι ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Στον κ. Στυλιανίδη θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 11:00 πμ.

"Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμητική πρόταση να αναλάβω Υπουργός στο νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας." δήλωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης και πρόσθεσε "Την αποδέχτηκα με πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων & προσδοκιών. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μας έχουν ξεπεράσει και πρέπει να επιταχύνουμε τις μεγάλες αλλαγές χωρίς καθυστέρηση. Η πρόληψη και η ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε".

Ο Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: "Η ανάθεση της θέσης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί προσωπική τιμή και συλλογικό στοίχημα. Γιατί έχουμε μπροστά μας την ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Με έμφαση στην πληρέστερη προετοιμασία και στόχο τη μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων στις δύσκολες συνθήκες του καιρού μας. Μια πρόκληση στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμή και την εμπιστοσύνη".

Σχετικά με το γεγονός πως συστάθηκε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως η δημιουργία αυτού του Υπουργείου "αντικατοπτρίζει την σταθερή βούληση του πρωθυπουργού να αντιμετωπίσουμε συνολικά με την ιεράρχηση, την οργάνωση και τους πόρους που απαιτούνται τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας Με την σύσταση του υπουργείου η Ελλάδα πρωτοπορεί. Αποδίδει στην κλιματική αλλαγή και στις συνέπειες που έχει στην ζωή των πολιτών τη σημασία και την προσοχή που απαιτείται. Αποκτά θεσμικά, οργανωτικά και οικονομικά τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση και την προετοιμασία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγή. Ταυτόχρονα η πολιτική προστασία αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο ως μηχανισμός αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αλλά και διαχείρισης κρίσεων. Με την σύσταση του υπουργείου και την επιλογή της ηγεσίας του στόχος μας είναι να έχουμε την καλύτερη πολιτική προστασία και την καλύτερη διαχείριση της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη".

Χαρακτηριστικά της επιλογής του πρωθυπουργού για την ηγεσία του Υπουργείου:

Χρήστος Στυλιανίδης

Δεν είναι απλώς ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση αλλά ο καλύτερος ευρωπαίος πολιτικός για το συγκεκριμένο πεδίο. Έχει τόσο πολιτικά όσο και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Την περίοδο 2014-2019 ήταν επίτροπος για την Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική βοήθεια και τη Διαχείριση κρίσεων. Το ίδιο διάστημα ήταν και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα, θέση στην οποία είχε διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από τις θέσεις του αυτές ήταν ο αρμόδιος για την διαχείριση κρίσεων για λογαριασμό της ευρωπαϊκής επιτροπής σε ολόκληρο τον κόσμο και ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Διαχειρίστηκε υγειονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Σχεδίασε και υλοποίησε επιχειρησιακά προγράμματα πολιτικής προστασίας. Δημιούργησε εργαλεία και κινητοποίησε πόρους για την ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Είναι ο "αρχιτέκτονας" του rescEU, της μεγάλης πρωτοβουλίας με την οποία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας. Το rescEU είναι σήμερα το σημαντικότερο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων όπως πανδημίες και έχει μετουσιώσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε πράξη. Συμπεριλήφθηκε, δε, ανάμεσα στα είκοσι μεγαλύτερα επιτεύγματα της πενταετίας της Επιτροπής Γιούνκερ. Η μεγάλη σημασία και χρησιμότητα του rescEU και του αναβαθμισμένου ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής προστασίας αποδείχθηκε και στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Ελλάδα.

Εμβληματική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του για ενίσχυση της "Εκπαίδευσης σε περιοχές κρίσεων" (Education in Emergencies) καθώς οδήγησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιτρόπου, σε δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (Humanitarian andDevelopment Nexus), "κλειδί” για αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την ανασυγκρότηση των περιοχών που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή.

Είναι από τους ιδρυτές του "Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος" (European Medical Corps) το οποίο δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην άμεση κινητοποίηση ιατρικών και υγειονομικών μονάδων και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Η εμπειρία, το κύρος και οι διεθνείς επαφές του μπορούν να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση συνολικά της Ευρώπης με αιχμή του δόρατος τις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου στην κατεύθυνση μια πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας.

Μπορεί να εγγυηθεί και να αναλάβει Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης

Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα με σημαντική διαδρομή ως κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γλαύκου Κληρίδη και του Νίκου Αναστασιάδη, ως εκλεγμένος βουλευτής με το Δημοκρατικό Συναγερμό στο Κυπριακό και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Είναι ένας γνήσιος πατριώτης, με διεθνή αναγνώριση για το ανθρωπιστικό του έργο, μα πάνω απ’ όλα ένας Ευρωπαίος πολίτης που θεωρεί την πορεία της Ελλάδας και της Κύπρου άρρηκτα δεμένη με την Ευρώπη και το απέδειξε σε όλη την πολιτική του διαδρομή (Επίτροπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής, ευρωβουλευτής)

Ως αναγνώριση του έργου του ο Χρήστος Στυλιανίδης έλαβε σημαντικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Μεταξύ άλλων, για τη μεγάλη προσφορά του στην αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας τιμήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας (THW) της Γερμανίας καθώς και από το Γερμανικό κρατίδιο Baden-Wurttemberg. Ανακηρύχθηκε, επίσης, "Global Champion for Education in Emergencies” από τηδιεθνή οργάνωση Education Cannot Wait (ECW) και "Political Champion forEducation in Emergencies” από το Malala Foundation. Για την ανθρωπιστική του δράση και τη συνεισφορά του στην συνύπαρξη και συμφιλίωση τιμήθηκε με το "Βραβείο Ειρήνης και Συμφιλίωσης" της ιστορικής πόλης Γκερνίκα της Ισπανίας.

Ευάγγελος Τουρνάς

Ικανότατος Έλληνας αξιωματικός που διετέλεσε Α ΓΕΑ από το 2013 έως το 2015

Έχει μεγάλη εμπειρία στην διοίκηση, στην διαχείριση εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά και μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία και εγνωσμένη ικανότητα.

Γνωρίζει όσο ελάχιστοι τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες που αφορούν σε εναέρια μέσα και αυτό τον καθιστά από τους πλέον κατάλληλους για να οργανώσει και να συντονίσει τη συνεργασία πυροσβεστικής υπηρεσίας και ενόπλων δυνάμεων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των πυρκαγιών.



