Ν. Δένδιας σε Γ. Κούμπις (ΟΗΕ): Δυσαρέσκεια για μη πρόσκληση της Ελλάδας στη συνάντηση Διάσκεψης Βερολίνου

Τις εξελίξεις στη Λιβύη συζήτησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Γιαν Κούμπις (Jan Kubis), ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Εξέφρασα τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για την απόφαση της Γερμανίας για μη πρόσκληση σε συνάντηση Διάσκεψης του Βερολίνου. Συζητήσαμε και για τη συνεργασία με Ύπ. Αρμοστεία ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Λιβύη" αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

In phone call, I discussed developments in #Libya with #UNSG Special Envoy @UNJanKubis. Ι expressed dissatisfaction at Germany's decision not to invite Greece at the Berlin Conference meeting. Co-operation with #UN @Refugees in Libya also in focus. pic.twitter.com/yuy6iVFtLA