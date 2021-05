Α. Τσίπρας: Δεν φοβάμαι επιστροφή στις μαύρες μέρες των μνημονίων

Της Νίκης Ζορμπά

"Κάντο όπως ο Μπάιντεν", δείχνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στην ευρωπαική ηγεσία, επαναλαμβάνοντας πως οι θέσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ αποτελούν ιστορική τομή που κλείνουν έναν 40ετη κύκλο "νεοφιλελεύθερων" συνταγών στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί κριτική στην ηγεσία της Ε.Ε ότι σκέφτεται με "όρους του χθες" για την οικονομία και την κοινωνία, συνδέοντας ευθέως τον πρωθυπουργό με την ίδια αντίληψη κατηγορώντας τον πως την ώρα που ο "κόσμος αλλάζει" , εκείνος βγάζει "από τη ναφθαλίνη" τον Ρήγκαν και τη Θάτσερ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, δήλωσε ευθαρσώς πως δεν ανησυχεί για άμεση επιστροφή στις "μαύρες μέρες των μνημονίων", αποδίδοντας την εκτιμησή του στην αναδιάρθρωση χρέους της δικής του κυβέρνησης και στο "μαξιλάρι" που άφησε πίσω. Ομολόγησε επ αυτού ξανά βέβαια, ότι το μαξιλάρι αυτό το "πλήρωσε πολύ ακριβά η μεσαία τάξη".

Σταχυολογώντας τις απαντήσεις του, ο κ. Τσίπρας είπε για:

Μπάιντεν

Ιστορική η ομιλία Μπάιντεν. Κλείνει έναν 40ετη κύκλο συγκεκριμένου υποδείγματος. της απρόσκοπτης λειτουργίας των αγορών που δήθεν ρυθμίζει την αγορά, απέτυχε, κλείνει. αξίζει τον κόπο να ρίξουμε τη σκέψη μας σε αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ.

Ε.Ε

ήταν αποτυχία η διαχείριση της εμβολιαστικής προσπάθειας. Κινείται πάρα πολύ αργά και πολύ λίγο, έστω και προς την σωστή κατεύθυνση. Too little too late. Απέτυχε και στην οικονομική κρίση και στο προσφυγικό. Η ΕΕ είναι πίσω κι αυτό είναι πολύ αρνητικό. η γεσία της σκέφτεται με τους όρους του χθες, όπως και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν έχουν συλλάβει ότι η πανδημία είναι ιστορκή τομή που πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. το ίδιο και η κλιματική κρίση.

Ο μπαιντεν συλλαμβάνει αυτό που δεν συλλαμβάνει η ΕΕ ότι κανείς δεν είναι ασφαλής εάν δεν είναι όλοι. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Η νέα αυτήξ κρίση θα αναγκάσει και την ηγεσία της ΕΕ να σκεφτεί διαφορετικά.

Πανδημία

Η υγειονομική διαχείριση της Κυβέρνησης είχε μεγάλα λάθη και ανεπάρκειες. Το μοντέλο του lock down για τόσο μεγάλο διάστημα ήταν αποτυχημένο. Το κρίσιμο είναι η μη ενίσχυση του ΕΣΥ , το λάθος είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρή προσπάθεια για σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και ότι υπήρξε και μια λαθεμένη προσέγγιση μόνο για εμβόλιο και όχι για φαρμακευτικές αγωγές που θα μπορούσαν να έχουν περιορίσει τις απώλειες. Μπορούσαμε να είχαμε σώσει ανθρώπινες ζωές.

Είμαστε από τις χειρότερες χώρες σε απώλειες ανθρώπινης ζωής από τις ευρωπαικές χώρες.

Καταλυτικός ο ρόλος του εμβολιασμού. Δεν θέλω να είμαι άδικος, η ευθύνη είναι συλλογική ευρωπαική και οφείλεται στην αδυναμία της ΕΕ να προτάξει ως υπέρτατη αξία την ανθρώπινη ζωή.

Οικονομία

Η κυβέρνηση έχει εργαλεία που καμια άλλη δεν είχε από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και μετά. Η μοναδική που όχι μόνο δεν βρήκε καμμένη γη αλλά βρήκε γεμάτα ταμεία. έχει τη δυνατότητα ενός φιλόδοξου σχεδιασμού από το ταμείο ανάκαμψης χωρίς να έχει δημοσιονομική θηλειά. ήταν άτολμη στην αντιμετώπιση της ύφεσης.

Δεν φοβάμαι άμεσα την επιστροφή στις μαύρες μέρες των μνημονίων λόγω της αναδιάρθρωσης χρέους που κάναμε και του "μαξιλαριού". είναι αλήθεια ότι το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό η μεσαία τάξη.

έχει σημασία ποιοι θα ωφεληθούν από την ανάκαμψη. Υπάρχει ο κίνδυνος μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως από τη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα δεν επιτελεί το ρόλο του. Η αγωνία μου είναι η εκτίναξη της ανεργίας.

Ο μεγαλύτερός μου φόβος έγκειται στην ιδεοληπτική στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη όχι μονο στην οικονομία αλλά και την κοινωνική πολιτική. Στις ΗΠΑ ο κόσμος αλλάζει και εδώ βγάζει από το μπαούλο της Θάτσερ και του Ρήγκαν πολιτικές του χθες.

Οι ιδέες της ανάγκης συρρίκνωσης των ανισοτήτων γίνονται επίκαιρες.

Εργασιακό

Η κυβέρνηση λέει αυτό που λένε στους απατημένους συζύγους: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Γιατί αυτό που κάνει είναι κατάργηση του 8ωρου και ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.

Έρχεται να κάνει το8ωρο, 10ωρο και παραβιάζει μια βασική αρχή ότι η διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων σε σχέση με τους εργοδότες είναι ανισομερής.

Συμφωνία Πρεσπών

Είναι μια επωφελής συμφωνία για την Ελλάδα καταρχάς γιατί όλος ο πλανήτης ονόμαζε τη χώρα "Μακεδονία". Η συμφωνία αυτή άλλαξε το παιχνίδι στα Βαλκάνια, Χωρίς αυτή θα είχαμε πολύ ασταθείς γείτονες και ενδεχομένως και με την Τουρκία να παίζει έναν κρίσιμο ρόλο.

Άξιζε να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος. όταν έρχονται οι προοδευτικές δυνάμεις στην διακυβέρνηση δεν πρέπει να σκέφτονται με όρους 6μηνου αλλά να αφήνουν ένα αποτύπωμα.

Ελληνοτουρκικά

Η κρίση στο εσωτερικό της τουρκίας σε συνδυασμό με τη νέα ηγεσία στις ΗΠΑ αφήνει ένα παράθυρο που δεν έχουμε λόγο να κλείσουμε.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Έχει παρασυρθεί από μια αντίληψη που ίσως δεν είναι καν του ίδιου, να κλωτσήσει την μπάλα παρακάτω. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον διάλογο. Έχουμε σαφείς θέσεις και κόκκινες γραμμές: ποτέ και πουθενα δεν θα

Πρέπει να ανοίξουμε δρόμους για επίλυση. Να συνδέσουμε την ειδική σχέση της Τουρκίας με την Ε.Ε :Αναγνώριση κυπριακής δημοκρατίας και προοπτική Χάγης με βάση το Διεθνές Δίκαιο για την υφαλοκρηπίδα.