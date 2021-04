Για 45 λεπτά συνομίλησαν Ν. Δένδιας - Ερντογάν στην Άγκυρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.03

Λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι ξεκίνησε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο, στην 'Αγκυρα και διήρκεσε περί τα 45' σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Η εν λόγω συνάντηση ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, όπως έκαναν σήμερα γνωστό διπλωματικές πηγές.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

President @RTErdogan received Minister of Foreign Affairs of Greece Nikos Dendias at the Presidential Complex. pic.twitter.com/E4w0D5aeHk