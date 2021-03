Διπλωματική νότα Τουρκίας προς Ελλάδα, Ισραήλ, ΕΕ: Ζητεί να της ζητούν... άδεια για δραστηριότητα στην Ανατ. Μεσόγειο

Διπλωματική νότα επέδωσε η Τουρκία σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας στην ουσία να της ζητούν άδεια για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε εκείνο που η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ως υφαλοκρηπίδα της στην περιοχή.

Όπως σημειώνει το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η Άγκυρα "έστειλε σε Ελλάδα, Ισραήλ, ΕΕ διπλωματική νότα απαιτώντας να ζητούν την άδειά της για δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο".

