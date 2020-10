Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.18

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε πριν λίγα λεπτά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Μόλις επικοινώνησα με τον πρόεδρο Ερντογάν για να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου για τις τραγικές απώλειες από τον σεισμό ο οποίος έπληξε και τις δυο χώρες μας. Οποιες κι αν είναι οι διαφορές μας αυτές είναι στιγμές που οι άνθρωποι πρέπει να στέκονται μαζί" έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Κ. Μητσοτάκης.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.