Σύνοδος Κορυφής: Πληροφορίες για "μπλόκο" Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας στο προσχέδιο για την Τουρκία

Πληροφορίες για "μπλόκο" από πλευράς Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στο προσχέδιο συμπερασμάτων που κατατέθηκε περίπου πριν από μία ώρα στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την Τουρκία μεταδίδουν τόσο η ανταποκρίτρια των Financial Times στις Βρυξέλλες, Mehreen Khan, όσο και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημερίδας, η συζήτηση στη Σύνοδο έχει "κολλήσει" στο ζήτημα της Τουρκίας, καθώς στο κείμενο:

- Επαναλαμβάνεται η αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ελλάδα και την Κύπρο

- καλείται η Τουρκία να σταματήσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο

- αναφέρεται ότι εάν υπάρξουν εποικοδομητικές κινήσεις στο ζήτημα της Ανατ. Μεσογείου, το Συμβούλιο "θα εκκινήσει μια θετική ατζέντα στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας".

Η γλώσσα του κειμένου, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή από πλευράς Κύπρου.

Language as it stands seems to be getting nowhere with Cyprus. Diplomats say the discussion has been further complicated by French push to condemn Turkey's role in Nagorno-Karabakh #euco