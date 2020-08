Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των Ην. Αραβικών Εμιράτων είχε ο Ν. Δένδιας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν, όπως αναφέρει ο Έλληνας υπουργός, "για την τουρκική παραβατικότητα και τις περιφερειακές εξελίξεις".

I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Regional developments & Turkey’s illegal actions in the #EasternMediterranean in focus.