Δένδιας - Αλ Σίσι: Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Αιγύπτου στο επίκεντρο της συζήτησης

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι (Abdel Fattah el-Sisi) νωρίτερα σήμερα στο Κάιρο.

Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

