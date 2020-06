Αποκάλυψη: Η Τουρκία διαθέτει σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα τουλάχιστον από το 2014

Η Τουρκία διαθέτει επικαιροποιημένο σχέδιο εισβολής εναντίον της Ελλάδας με το κωδικό όνομα του Τούρκου στρατιωτικού διοικητή του 11ου αιώνα, ο οποίος δρούσε κατά τη βυζαντινή εποχή, όπως αποκαλύπτουν μυστικά έγγραφα που φέρνει στο φως γνωστός ιστότοπος, ο οποίος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για τον Çaka Bey, ο οποίος από το 1088 μέχρι το 1091 κατέλαβε τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο και άλλα νησιά, όπως σημειώνει ο ιστότοπος hellasjournal.com του δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου.

Την αποκάλυψη κάνει η γνωστή ιστοσελίδα Nordic Monitor, η οποία συχνά παρουσιάζει απόρρητα έγγραφα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Ερντογάν.

Το κείμενο υπογράφει ο γνωστός Τούρκος αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος (πρώην στέλεχος της τουρκικής εφημερίδας Today's Zaman, η οποία έπαψε να λειτουργεί μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016), Abdullah Bozkurt.

Turkey has a plan for the invasion of Greece, secret documents reveal https://t.co/3WudrD3QYv