Συμφωνία για ΑΟΖ με Ελλάδα, όπως η ελληνοϊταλική, ζητούν λιβυκή Βουλή - Χαφτάρ

Την υποστήριξή της για τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας εκφράζει η λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εδρεύει στο Τομπρούκ και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης (GNA) του Φαγέζ Αλ Σάρατζ.

Ζητεί μάλιστα την υπογραφή ανάλογης συμφωνίας μεταξύ της ίδιας και της Βουλής των Ελλήνων, αίτημα που στηρίζει και αναπαρήγαγε μέσω λογαριασμού του στο Twitter και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ.

Η κίνηση έχει υψηλό συμβολισμό, καθώς η κυβέρνηση Σάρατζ, η οποία βασίζεται στη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας του Ταγίπ Ερντογάν, έχει υπογράψει μνημόνιο με την Άγκυρα το οποίο αγνοεί την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ των ελληνικών νησιών, στη βάση της τουρκικής θεωρίας ότι τα νησιά δεν διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες, παρά μόνον χωρικά ύδατα.

Αφού αναπαράγει τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια για την υποστήριξη της Διακήρυξης του Καΐρου για τη Λιβύη, καθώς και της Επιχείρησης "Ειρήνη" στη Μεσόγειο, ο λογαριασμός του LNA σημειώνει ότι "το λιβυκό δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τις ΑΟΖ Ελλάδας - Ιταλίας, ζητεί υπογραφή ανάλογης συμφωνίας μεταξύ των νόμιμων νομοθετικών αρχών της Λιβύης και του Ελληνικού κοινοβουλίου".

The Defense & National Security Committee of the Libyan Parliament announces #HOR's support for the maritime delimitation agreement signed between #Italy–#Greece and requests accession thereto for being a fair framework for maritime delimitation between the Med countries. #Libya pic.twitter.com/MMz83ssiZ7 — M.LNA (@LNA2019M) June 9, 2020