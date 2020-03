Τουρκική ακταιωρός εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.26

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους, όπως επιβεβαιώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα Τετάρτης στις 05:45 ενώ σημειώνεται ότι το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής.

Βίντεο ντοκουμέντο, εξάλλου, από το περιστατικό ανέβασε στο Twitter, η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:'' Ενώ όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι ήρεμα στο Αιγαίο, επειδή δεν φτάνουν λέμβοι με πρόσφυγες στα νησιά, η Ελλάδα παρενοχλήθηκε επικίνδυνα από τουρκικό σκάφος''.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί μέσα από το ελληνικό σκάφος, ακούγεται ένας άντρας να λέει, "είναι στα δικά μας και μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια".

Από τα λόγια του προκύπτει ότι το περιστατικό έγινε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και η ζημιά που προκλήθηκε ήταν στα κάγκελα της κουπαστής.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO