Στον Έβρο την Τρίτη ο Μητσοτάκης μαζί με τον Σαρλ Μισέλ

Με μήνυμά του προς πάσα κατεύθυνση ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ και την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τη διαφύλαξη της χώρας από την ασύμμετρη τουρκική απειλή, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα επισκεφθεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και επανέλαβε:

"Ξαναλέω: Μην επιχειρήσετε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα- θα επιστρέψετε πίσω".

Ο πρωθυπουργός μέσω του Twitter διατράνωσε και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να διαφυλάξει τα ελληνικά σύνορα που αποτελούν και τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ:

"Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποφάσισε να αυξήσει στο μέγιστο το επίπεδο αποτροπής στα σύνορά μας. Ξεκινώντας από τώρα, δεν θα δεχόμαστε νέες αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για την ΕΕ για να εξασφαλίσουμε πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη".

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

Μισέλ: Θα επισκεφθώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα με τον Έλληνα πρωθυπουργό

Την επίσκεψή του στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω του προσωπικου του λογαριασμού στο Twitter.

Ο κ Μισέλ στην ανάρτηση του αναφέρθηκε στη στήριξη των ελληνικών προσπαθειών για τη διαφύλαξη των ελληνικών συνόρων με την επιτόπια επίσκεψη του για την διαχείριση της κατάστασης.



Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020